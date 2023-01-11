 

Мнение: О природе российского антиинтеллектуализма

11.01.2023, 12:55, Разное
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(кстати, само слово «антиинтеллектуализм» мне жутко не нравится – оно невероятно длинное, его и писать, и произносить – язык сломаешь; но – не могу придумать, на что заменить! «Антиумничанье»? «Нелюбовь к умникам»? Звучит совсем уж пошло. Приходится терпеть)

В России в принципе не любят думать, а к тем, кто «слишком до …я понимает» относятся в лучшем случае насмешливо. Плюнуть на «доводы разума» и сделать что-то им наперекор – это, по отечественным меркам, «дело чести, доблести и геройства». Но я тут задумался (то есть сделал нечто по определению неподобающее) – действительно ли стоит отнести этот отчетливый (на всех уровнях – от пацанской тусовки до заседаний правительства) антиинтеллектуализм на что-то генетически обусловленное, «присущее нации от рождения» – или это все ж продукт какого-то национального невроза, некая «заглушка», психологическая защита, при помощи которой большинство нации прикрывает свои комплексы от слишком суровой реальности?

И решил, что дело все-таки не в генетике (поклонники русской нации счастливо выдохнули). Это классический невроз: русский человек не любит думать, потому что заведомо не ждет от процесса размышления ничего хорошего. «Раздумье только всё портит» – вот такая у нас подсознательная установка. И не без основания: находясь в изначально крайне неблагоприятных условиях, трудно или даже невозможно составить логически безупречный план каких бы то ни было действий, кроме «валить отсюда надо поскорее». Но валить не всегда возможно – языки, гражданство, визы, чужие вооруженные силы…

В итоге мы и имеем этот вековой феномен – молодецкое и отчаянное игнорирование законов, логики и здравого смысла, ставшее КАНОНОМ, «модусом вивенди» для подавляющей части населения данных территорий. Видимо, иначе здесь жить просто нельзя – задавит ощущение полной безнадеги и бессмысленности любых попыток что-то улучшить.

«Если правда оно, ну хотя бы на треть – остается одно, только лечь, помереть…»

Так и живём.

Источник: Размышления вольного социолога


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