 

Памела Андерсон без макияжа в трейлере документалки Netflix о самой себе

11.01.2023, 12:05, Разное
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Стриминговый гигант Netflix опубликовал трейлер документального фильма “Памела: История любви”, который рассказывает о карьере и личной жизни актрисы Памелы Андерсон. На сервисе картина выйдет 31 января.

В двухминутном ролике под хитовый трек группы The Cardigans “Lovefool” главная героиня признается, что “впервые хочет взять под контроль повествование о своей судьбе”. В новом фильме Памела вспомнит скандал с просочившимся в сеть секс-видео с ее бывшим мужем Томми Ли, а также расскажет, как утечка повлияла на ее последующую карьеру. Режиссер картины Райан Уайт, работавший ранее над сериалом “Хранители”, поделился подробностями с изданием People:

Наконец она рассказывает свою историю собственным словами, но при этом пока не знает, какие именно архивные видео и личные дневники будут использованы в фильме. 

Ранее французский бренд Jacquemus показал праздничную рекламную кампанию, героиней которой стала Памела Андерсон. Съемки проходили в Париже. 


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