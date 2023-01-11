Памела Андерсон без макияжа в трейлере документалки Netflix о самой себе

Стриминговый гигант Netflix опубликовал трейлер документального фильма “Памела: История любви”, который рассказывает о карьере и личной жизни актрисы Памелы Андерсон. На сервисе картина выйдет 31 января.

В двухминутном ролике под хитовый трек группы The Cardigans “Lovefool” главная героиня признается, что “впервые хочет взять под контроль повествование о своей судьбе”. В новом фильме Памела вспомнит скандал с просочившимся в сеть секс-видео с ее бывшим мужем Томми Ли, а также расскажет, как утечка повлияла на ее последующую карьеру. Режиссер картины Райан Уайт, работавший ранее над сериалом “Хранители”, поделился подробностями с изданием People:

Наконец она рассказывает свою историю собственным словами, но при этом пока не знает, какие именно архивные видео и личные дневники будут использованы в фильме.

Ранее французский бренд Jacquemus показал праздничную рекламную кампанию, героиней которой стала Памела Андерсон. Съемки проходили в Париже.