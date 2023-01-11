Как выглядит беременная близнецами Хилари Суонк — новые фото с “Золотого глобуса”

Похоже, несмотря на интересное положение Хилари Суонк не собирается пропускать главные голливудские мероприятия наступившего года. Так, накануне она вместе с супругом Филипом Шнайдером посетила 80-ю церемонию вручения премии “Золотой глобус” в Лос-Анджелесе. На ковровой дорожке актриса появилась с заметно округлившимся животом, который подчеркнуло элегантное темно-зеленое вечернее платье с вырезом. Сдержанный образ звезда дополнила ювелирными украшениями от Tiffany & Co.

Отметим, что с момента объявления о беременности Суонк впервые посетила светское мероприятие. Актриса готовится к появлению на свет близнецов. В конце октября она дала откровенное интервью, в котором объяснила, почему захотела стать мамой только сейчас.

Обладательница “Оскара” и “Золотого глобуса” замужем за возлюбленным Филипом Шнайдером с 2018-го. Они обручились спустя полтора года после знакомства, а сыграли свадьбу еще через два. Тайная церемония прошла в калифорнийском заповеднике Санта-Лючия. В качестве свадебного наряда Хилари выбрала расшитое вручную платье Elie Saab, на изготовление которого изготовление ушло 150 часов.