Политолог предсказал, что 2023 год будет одним из самых сложных и нестабильных

Затягивание конфликта на Украине, напряжённость в отношениях Китая и США, мировой долговой кризис, высокая инфляция — все эти факторы способствуют тому, чтобы 2023 год был весьма непростым, пишет в своей статье для The National Interest политолог Марко Вицензино.



AP

Глобальный мировой ландшафт сейчас более изменчивый и неопределённый, чем когда-либо в недавней мировой истории, пишет в своей статье для The National Interest политолог Марко Вицензино. И 2023 год, по его словам, может стать одним из самых сложных за последние десятилетия из-за потрясений на рынках. Возможно, инфляцию и получится взять под контроль, но она всё равно будет высокой и будет сопровождаться глобальной рецессией. Главный вопрос в том, как долго это будет продолжаться и как скажется на разных регионах.

Великобритания уже в рецессии; Штатам будет полегче, чем Европе. Для Китая у автора статьи прогнозы хорошие: как только он научится жить с коронавирусом, его экономика восстановится. Однако неясно, когда это произойдёт, плюс восстановление китайского спроса может привести к повышению инфляции в западной экономике.

В 2023 году возможна серия дефолтов по суверенным долгам, особенно в Африке, если не будут приняты согласованные и эффективные меры по их реструктуризации, отмечает автор статьи. Кроме того, инвесторы должны быть готовы к возможному сокращению своих активов.

Что касается Украины, то худшее там ещё впереди, считает политолог. По его мнению, переговоров или прекращения огня в ближайшем будущем там не предвидится. По его словам, Путин решительно настроен сделать всё для достижения победы. При этом он чувствует, что время на его стороне. Он стремится со временем истощить западную политическую солидарность и общественное терпение.

Как главный спонсор Украины, США в течение первого года конфликта выделили ей почти $100 млрд. Впрочем, теперь нижнюю палату американского парламента контролируют республиканцы, а они уже не будут так легко выделять деньги, так что финансирование замедлится.

В 2023 году напряжённость между США и Китаем будет оставаться опасно высокой сразу по нескольким фронтам, пусть даже обе стороны и стремятся избежать прямой конфронтации. Например, автор статьи напоминает про чуть не произошедшее столкновение американского и китайского самолётов, которое вполне могло бы спровоцировать вооружённый конфликт. По его словам, оно лишь показывает в очередной раз, что между США и Китаем должна быть горячая линия вроде той, что была у Штатов с СССР.

Впрочем, автор статьи считает, что вряд ли в этом году Китай станет вторгаться на Тайвань: у него нет для этого достаточных возможностей, и экономические последствия будут катастрофическими для него. Возможно, произойдёт блокада Тайваня, если Китай почувствует вызов со стороны США или если Тайвань ускорит движение к независимости. Например, этому могут способствовать новые поездки американских политиков на остров, как это было с Пелоси, или рост призывов к независимости перед выборами 2024 года на острове.

Впрочем, в 2023 году укреплению Китая будет мешать коронавирус и его политика по борьбе с ним. «Пытаясь сохранить лицо и власть, руководство Коммунистической партии демонстрирует такое же безответственное поведение, как и во время первоначальной вспышки коронавируса в начале 2020 года», — пишет автор статьи.

Он называет и другие потенциально «горячие точки» на геополитическом фронте: нестабильность в Персидском заливе и опасное балансирование на грани войны между Ираном и Саудовской Аравией; отношения между тремя ядерными державами — Индией, Пакистаном и Китаем.

В 2023 году будет расти влияние средних региональных держав: например, Турции, которая способна влиять на ситуацию на Украине, или Саудовской Аравии, которая регулирует мировые цены на энергоносители, пишет The National Interest.