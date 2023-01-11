 

Антибиотики связали с воспалительными заболеваниями кишечника

11.01.2023, 11:40, Разное
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Было выяснено, что частое употребление антибиотиков увеличивает вероятность возникновения воспалительных болезней кишечника. Ученые отмечают, что наиболее высок этот риск у людей старше 40 лет.

Была проведена исследовательская работа, в рамках которой авторы проанализировали медицинские данные жителей Дании в возрасте от 10 лет. В период с 2000 по 2018 год добровольцам хотя бы раз был назначен курс антибиотиков.

За все время изучений медики диагностировали более 36 тысяч новых случаев язвенного колита и практически 17 тысяч случаев болезни Крона. Ученые считают, что высокий риск развития этих болезней связан с приемом антибиотиков.


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