Антибиотики связали с воспалительными заболеваниями кишечника

Было выяснено, что частое употребление антибиотиков увеличивает вероятность возникновения воспалительных болезней кишечника. Ученые отмечают, что наиболее высок этот риск у людей старше 40 лет.

Была проведена исследовательская работа, в рамках которой авторы проанализировали медицинские данные жителей Дании в возрасте от 10 лет. В период с 2000 по 2018 год добровольцам хотя бы раз был назначен курс антибиотиков.

За все время изучений медики диагностировали более 36 тысяч новых случаев язвенного колита и практически 17 тысяч случаев болезни Крона. Ученые считают, что высокий риск развития этих болезней связан с приемом антибиотиков.