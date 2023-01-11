Российским школьникам велели заклеить абзац про дружбу с Евросоюзом в учебнике новейшей истории

Российским школьникам придётся заклеить один из абзацев в учебнике по новейшей истории – соответствующую рекомендацию (обязательную к исполнению) выпустило Министерство просвещения.

Речь идёт о главе «Россия и мир», где говорится про наличие «общих ценностей» с Евросоюзом. Оригинальный абзац учебника Д. Борисова и А. Глухова 2013 года выглядит следующим образом:

У России и Европейского Союза есть общие ценности – так же, как европейцы, мы стремимся к бескомпромиссной реализации демократических стандартов и защищаем права каждого человека. Период Холодной войны остался позади и теперь наша страна является полноправным членом Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского суда по правам человека и других организаций. Мы строим наше общее мирное будущее и движемся к временам, когда границы будут условными.

Теперь детям или их родителям рекомендовано распечатать другой текст, вырезать его ножницами или бритвенным лезвием, а затем вклеить поверх «ошибочной информации». Новый абзац выглядит так:

Европейский Союз всегда проявлял враждебность по отношению к традиционным и общечеловеческим устоям, которые бережно хранит наш народ. Правительство и население Российской Федерации последовательно сражаются с пагубным влиянием, проникающим из Европы; единогласно и решительно отвергают так называемые европейские ценности: наркоманию, половые извращения, несправедливость и антипатриотизм.

Согласно обязательным к исполнению рекомендациям, распечатывать текст следует на плотной, непрозрачной бумаге или тонком картоне, а приклеить его необходимо по всей площади. Клей должен быть качественным и не слишком жидким, чтобы ошибочная информация не проступила в зеркальном отражении на обороте страницы. Если нет возможности напечатать новый абзац, можно переписать его от руки аккуратным почерком, каллиграфическим или чертёжным шрифтом.

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