 

Российским школьникам велели заклеить абзац про дружбу с Евросоюзом в учебнике новейшей истории

11.01.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российским школьникам придётся заклеить один из абзацев в учебнике по новейшей истории – соответствующую рекомендацию (обязательную к исполнению) выпустило Министерство просвещения.

Война в УкраинеРечь идёт о главе «Россия и мир», где говорится про наличие «общих ценностей» с Евросоюзом. Оригинальный абзац учебника Д. Борисова и А. Глухова 2013 года выглядит следующим образом:

У России и Европейского Союза есть общие ценности – так же, как европейцы, мы стремимся к бескомпромиссной реализации демократических стандартов и защищаем права каждого человека. Период Холодной войны остался позади и теперь наша страна является полноправным членом Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского суда по правам человека и других организаций. Мы строим наше общее мирное будущее и движемся к временам, когда границы будут условными.

Теперь детям или их родителям рекомендовано распечатать другой текст, вырезать его ножницами или бритвенным лезвием, а затем вклеить поверх «ошибочной информации». Новый абзац выглядит так:

Европейский Союз всегда проявлял враждебность по отношению к традиционным и общечеловеческим устоям, которые бережно хранит наш народ. Правительство и население Российской Федерации последовательно сражаются с пагубным влиянием, проникающим из Европы; единогласно и решительно отвергают так называемые европейские ценности: наркоманию, половые извращения, несправедливость и антипатриотизм.

Согласно обязательным к исполнению рекомендациям, распечатывать текст следует на плотной, непрозрачной бумаге или тонком картоне, а приклеить его необходимо по всей площади. Клей должен быть качественным и не слишком жидким, чтобы ошибочная информация не проступила в зеркальном отражении на обороте страницы. Если нет возможности напечатать новый абзац, можно переписать его от руки аккуратным почерком, каллиграфическим или чертёжным шрифтом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03.22 / Поможет правильный выбор румян: учимся создавать эффект высоких скул

28.08.22 / ABC News – в США напали на голландских спецназовцев

17.08.22 / Матовая кожа, голубые тени и смоки-айс: тенденции макияжа, которые безнадежно устарели за последние 10 лет

27.01.21 / Скандалы: Финальный «Салют» Сергея Сопчука

20.12.21 / В конце года особенно важно быть в курсе грядущих событий: Таро-прогноз на четвертую неделю декабря

16.08.22 / Всё ради бренда — звёзды Голливуда используют визиты на Украину в личных целях

16.04.22 / Мнение: Рекордный приток денег, выкуп уходящих из России компаний и Пол Кругман о политике ЦБ РФ

17.03.22 / В сети появился трейлер сериала с Джулией Робертс и Шоном Пенном

28.09.22 / Российские СМИ освещают конфликт на Украине по заветам оруэлловского «1984»

12.01.22 / Алла Довлатова не может поверить во внезапную смерть Михаила Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика