СМИ: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из артиллерии
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
ВСУ обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка, сообщили в СЦКК.
По сообщению СЦКК, в 10.05 из Красногоровки впервые с вечера 10 января ВСУ выпустили по району два снаряда калибром 122 мм., передает ДАН. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ранее украинские военные со стороны населенного пункта Тоненькое выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибра НАТО.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет