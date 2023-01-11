 

СМИ: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из артиллерии

11.01.2023, 11:22, Новости дня
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ВСУ обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка, сообщили в СЦКК.

По сообщению СЦКК, в 10.05 из Красногоровки впервые с вечера 10 января ВСУ выпустили по району два снаряда калибром 122 мм., передает ДАН. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее украинские военные со стороны населенного пункта Тоненькое выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибра НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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