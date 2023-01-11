СМИ: ВСУ обстреляли Кировский район Донецка из артиллерии

ВСУ обстреляли из артиллерии Кировский район Донецка, сообщили в СЦКК.

По сообщению СЦКК, в 10.05 из Красногоровки впервые с вечера 10 января ВСУ выпустили по району два снаряда калибром 122 мм., передает ДАН. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее украинские военные со стороны населенного пункта Тоненькое выпустили по Киевскому району Донецка три снаряда калибра НАТО.

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