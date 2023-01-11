“Никаких эмбрионов нет”: разбитая вдова Пьера Нарцисса выдала правду о беременности

35-летняя вдова

Пьера Нарцисса Виктория Калачева после ухода любимого мужчины начала новую жизнь.

Разбитая горем она по-своему начала оплакивать мужа, и решила увековечить его

память. Сначала она устроила памятный вечер с друзьями и близкими, а теперь

планирует заказать мраморный мемориал и… родить ушедшему мужу сына.

Еще при жизни

Пьер Нарцисс мечтал о втором ребенке. Из-за сложных взаимоотношений Виктория

отказывалась рожать. Теперь же женщина готова пойти на многое, чтобы наследник

появился на свет. Так, в распоряжении Калачевой два биоматериала — самого Пьера

и его внебрачного сына. В зависимости от пригодности отцом ребенка могут стать

разные люди.

В недавнем

интервью жена Пьера Нарцисса выдала правду о беременности. Об этом сообщает Пятый канал. Она проходит

гормональную терапию, проверяет материалы, сдает анализы. Виктория не жалеет никаких

денег — стоимость всех процедур оценивается в полмиллиона рублей. Все ради Пьера

Нарцисса.

“Хочу

уточнить, что никаких эмбрионов еще нет. Этот этап еще только предстоит”,

— рассказывает Виктория. Женщина надеется, что все пройдет успешно.