 

“Никаких эмбрионов нет”: разбитая вдова Пьера Нарцисса выдала правду о беременности

11.01.2023, 11:10, Разное
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35-летняя вдова
Пьера Нарцисса Виктория Калачева после ухода любимого мужчины начала новую жизнь.
Разбитая горем она по-своему начала оплакивать мужа, и решила увековечить его
память. Сначала она устроила памятный вечер с друзьями и близкими, а теперь
планирует заказать мраморный мемориал и… родить ушедшему мужу сына.

Еще при жизни
Пьер Нарцисс мечтал о втором ребенке. Из-за сложных взаимоотношений Виктория
отказывалась рожать. Теперь же женщина готова пойти на многое, чтобы наследник
появился на свет. Так, в распоряжении Калачевой два биоматериала — самого Пьера
и его внебрачного сына. В зависимости от пригодности отцом ребенка могут стать
разные люди.

В недавнем
интервью жена Пьера Нарцисса выдала правду о беременности. Об этом сообщает Пятый канал. Она проходит
гормональную терапию, проверяет материалы, сдает анализы. Виктория не жалеет никаких
денег — стоимость всех процедур оценивается в полмиллиона рублей. Все ради Пьера
Нарцисса.

“Хочу
уточнить, что никаких эмбрионов еще нет. Этот этап еще только предстоит”,
— рассказывает Виктория. Женщина надеется, что все пройдет успешно.


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