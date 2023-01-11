“Никаких эмбрионов нет”: разбитая вдова Пьера Нарцисса выдала правду о беременности
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35-летняя вдова
Пьера Нарцисса Виктория Калачева после ухода любимого мужчины начала новую жизнь.
Разбитая горем она по-своему начала оплакивать мужа, и решила увековечить его
память. Сначала она устроила памятный вечер с друзьями и близкими, а теперь
планирует заказать мраморный мемориал и… родить ушедшему мужу сына.
Еще при жизни
Пьер Нарцисс мечтал о втором ребенке. Из-за сложных взаимоотношений Виктория
отказывалась рожать. Теперь же женщина готова пойти на многое, чтобы наследник
появился на свет. Так, в распоряжении Калачевой два биоматериала — самого Пьера
и его внебрачного сына. В зависимости от пригодности отцом ребенка могут стать
разные люди.
В недавнем
интервью жена Пьера Нарцисса выдала правду о беременности. Об этом сообщает Пятый канал. Она проходит
гормональную терапию, проверяет материалы, сдает анализы. Виктория не жалеет никаких
денег — стоимость всех процедур оценивается в полмиллиона рублей. Все ради Пьера
Нарцисса.
“Хочу
уточнить, что никаких эмбрионов еще нет. Этот этап еще только предстоит”,
— рассказывает Виктория. Женщина надеется, что все пройдет успешно.
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