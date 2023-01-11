 

Шедевры архитектуры: самые маленькие в мире объекты недвижимости

11.01.2023, 11:10, Разное
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Многие из нас точно слышали про самые крупные в мире объекты недвижимости. Большинство без проблем назовет самое высокое здание на планете. Но что мы знаем про шедевры архитектуры с весьма скромными размерами? Представляем вам топ-5 самых маленьких в мире строений.

Открывает наш рейтинг крошечный жилой дом. Зачастую граждан приходиться ютиться в однокомнатных квартирах или студиях площадью 30-40 квадратных метров. Однако Квадратный дом в Айдахо – это полноценный частный объект, занимающий территорию чуть больше 18 “квадратов”. Уникальный объект построила дизайнер Мэйси Миллер после развода с мужем. Теперь с ней ютятся ребенок, собака и новый парень.

Еще одна американка, вероятно, долго мечтала жить с королевским размахом. Правда, цены в Нью-Йорке не позволили ей обзавестись дворцом, поэтому женщина обустроила маленький охотничий домик в викторианском стиле. Да, недвижимость лишена кухни и туалета, зато колонны, роскошный диван и хрустальная люстра создают невероятную атмосферу.

Как вы представляете себе библиотеку? Вероятно, это огромное здание с бесчисленным количеством книг? А вот и нет. На острове Принца Эдуарда в Канаде расположена недвижимость, занимающая площадь чуть больше десяти квадратных метров. Это полноценная библиотека, где хранится почти две тысячи трудов.

Маяк Северного Квинсферри в Шотландии можно считать самым маленьким в мире подобным объектом недвижимости. Чтобы подняться на него, потребуется всего 24 шага. Здание построено в начале XIX века, а сегодня является достопримечательностью для туристов.

В городе Очопи, штат Флорида, действует самое маленькое почтовое отделение. В 1953 году пожар уничтожил городское здание почты – местные власти решили не заморачиваться и открыли новое в будке садовника. Раньше недвижимость использовалась для хранения лопат, шлангов и рассады. Теперь там помещается один сотрудник, а посетителям приходится ждать посылок, стоя на улице.


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