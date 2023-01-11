Мнение: О лютом адище в ближнем круге Путина… Это — уже точно конец?

Да уж… Если называть вещи своими именами, то придётся использовать слова и выражения совершенно непечатные. Хотя и чрезвычайно точные. В общем, вы все, надеюсь, поняли, что именно должно было сиять в заголовке.

И самое печальное, к тому же крайне опасное, что вот это всё уже происходит среди наиболее близких нынешнему российскому президенту Владимиру Путину «старых соратников». Круг которых и так уже слишком сузился, согласно информации множества самых разных и не связанных друг с другом источников. И это не могло не запустить… хм-м-м… скажем так, некоторых вполне определённых процессов.

На АиФ вышла полная версия интервью секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Одного из тех немногих, кто не просто пользуется огромным доверием Владимира Путина, но и способен ощутимо влиять на принятие решений главой государства. Хотя, конечно, последнее слово остаётся за формальным лидером.

Так вот, всё то, что наговорил «серый кардинал» на публику — это… В общем, крайне трудно подобрать этому подходящие эпитеты, не покидая границ русского литературного языка.

«Очевидно, что реальная власть на Западе находится в руках обладающих ресурсами кланов и транснациональных корпораций, — говорит Николай Патрушев. — Так, совокупный доход 500 крупнейших компаний в мире, по неофициальным данным, достиг в 2021 году почти 38 трлн долларов. Основная доля транснациональных компаний приходится на корпорации, имеющие штаб-квартиры в США. Их доходы принесли порядка 16 трлн долларов. Капиталы целого ряда транснациональных компаний превышают ВВП большинства экономик мира, а созданные ими для дальнейшего обогащения фонды претендуют на роль надгосударственного механизма управления человечеством. Тот же фонд Сороса стал чуть ли не основным мировым центром по планированию и осуществлению “цветных революций”».

Ладно, полбеды, что лицо, причастное к принятию важнейших экономических и политических решений, путает термины «доход» и «выручка»: дело в том, что корпоративный рейтинг Fortune Global 500, откуда позаимствована цифра в 38 трлн долл. — это именно рэнкинг компаний по годовой валовой выручке от продаж. Но выдавать вполне официальный и ведущийся уже долгие годы международный рейтинг, составляемый уважаемым СМИ на основе публичной годовой финансовой отчётности, которая раскрывается по давно установленным транспарентным правилам, за «неофициальные данные» — это уже надо обладать совершенно конспирологическим складом ума. И это — беда! Ну а приводить в качестве иллюстрации того, кому «принадлежит реальная власть на Западе», статистику по компаниям, среди которых доминирующие позиции занимает не американский, а уже китайский бизнес — просто ниже плинтуса.

О том, что сравнение капитала компании с годовым объёмом производства товаров и услуг в экономике сильно отдаёт сопоставлением яблок с апельсинами (круглые ведь!), можно и не напоминать. А вот про фонды Сороса надо сказать всё же. Во-первых, потому что они не созданы ни одной глобальной ТНК из рейтинга Fortune Global 500, а являются частной инициативой конкретного филантропа. Во-вторых, потому что ни один из этих фондов не приносит прибыли владельцу. И в-третьих, потому что за 39 лет своего существования 23 национальных и региональных фонда, входящих в сеть «Открытое Общество», которая действует в том числе в США, потратили на свои программы «смешную» сумму в 15 млрд долл. Или по 380 млн долл. в год, по 15-16 млн долл. на страну. Всерьёз верить, что на эти крохи можно организовать нечто реально серьёзное — надо совсем уж «охранительным» менталитетом обладать.

Ну и, к слову, в России фонд Сороса свернул свою деятельность в 2003 году, а в 2015 году был де-факто запрещён: признан прокуратурой «нежелательной организацией». Между прочим, самому Джорджу Соросу уже 92, и от активного управления проектами он давно отошёл. Сложно предположить, что секретарь Совбеза всего этого не знает. Но тогда — зачем?

Или вот ещё пассаж.

«На Западе место для нашей страны не предусмотрено. Кучку мировых властителей #Россия раздражает тем, что обладает богатыми ресурсами, огромной территорией, умными и самодостаточными людьми, которые любят свою страну, ее традиции и историю», — заявляет Николай Патрушев.

Знакомо, ага.

А ничего, что все эти «бесценные ресурсы» Россия сама охотно продавала на Запад, причём по ценам, которые контролирует западный банковский капитал: крупнейший игрок на рынке нефтяных фьючерсов — американский банк Goldman Sachs? И ничего, что за проданное она получала «какие-то» доллары, которые скоро вообще обесценятся, ибо «#США и их приспешники безвозвратно скатываются в долговую яму: у американцев госдолг достиг тридцать один с лишним триллионов долларов»?

И как вишенка на торте…

«Запад освоил зомбирование людей при помощи массовой пропаганды, а теперь стремится использовать когнитивное оружие, влияя на каждого человека точечно с помощью информационных технологий и методов нейропсихологии. Насаждает неолиберальные и иные ценности…, ещё вчера рекламировали ГМО, не заботясь о том, какие последствия для здоровья окажут такие продукты, а сегодня призывают женщин не заводить детей», — на голубом глазу уверяет один из самых влиятельных людей в российской политике. Тут, наверное, даже комментарии не нужны: только «эталон» портить…

И можно было бы успокоительно решить, что это всё говорится для публики, а на самом деле наши государственные мужи думают иначе и знают больше. Но…

События после 24 февраля прошлого года показали, что именно так «наверху» и думают. И действуют в соответствии с надуманным.

Круг замкнулся.

Хвост полностью крутит собакой.

И это ведь — практически конец?

Куда уж хуже?

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