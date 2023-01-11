 

Россияне снова могут скачивать лицензионное программное обеспечение Intel

11.01.2023, 10:57, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Клиенты из РФ теперь снова могут загрузить лицензионное программное обеспечение Intel через официальный сайт компании. Об этом сообщают “Известия”.

Страница с программным обеспечением снова загрузилась без VPN, несмотря на то, что она была заблокирована для пользователей из РФ с 25 февраля 2022 года. Нынче любое программное обеспечение, совместимое с процессорами Intel, может быть загружено из Сети.

Известия опросили экспертов, которые предположили, что разблокировка произошла потому, что под санкции компании попали не только россияне, но и представители иностранных компаний, работающих в России. Intel не могла выполнять взятые на себя обязательства и вернула доступ к программному обеспечению.

Примечательно, что ограничения на поставку комплектующих Intel, принятые в феврале – марте 2022 года, для российских и белорусских заказчиков все еще действуют.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.10.22 / В Москве привели в порядок территории 66 отремонтированных поликлиник

11.01.22 / Свободная коса, платок и яркие заколки: как отвлечь внимание от отросших корней волос с помощью прически и аксессуаров

27.07.22 / Учёные MIT: в цифровых мощностях, используемых для майнинга, обнаружены следы электронного разума

27.12.22 / Литрес и “Сокольники” записали новогодний аудиосборник для посетителей паркового катка

04.08.22 / США рискуют отстать в космической гонке от России и Китая

02.04.21 / Скандалы: Растрату миллиардов расписали на троих

28.10.22 / В Москве на Таллинской улице установили новый тип подсветки пешеходного перехода

10.11.22 / Прожила с Добронравовым 65 лет душа в душу, но так и не родила детей: судьба знаменитой Пахмутовой

26.05.22 / Веселые цветочные горшки и птички в окне: несколько очаровательных украшений и аксессуаров, которые можно сделать вместе с детьми

04.01.23 / Задача про два стула будет включена в ЕГЭ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика