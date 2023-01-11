Россияне снова могут скачивать лицензионное программное обеспечение Intel

Клиенты из РФ теперь снова могут загрузить лицензионное программное обеспечение Intel через официальный сайт компании. Об этом сообщают “Известия”.

Страница с программным обеспечением снова загрузилась без VPN, несмотря на то, что она была заблокирована для пользователей из РФ с 25 февраля 2022 года. Нынче любое программное обеспечение, совместимое с процессорами Intel, может быть загружено из Сети.

Известия опросили экспертов, которые предположили, что разблокировка произошла потому, что под санкции компании попали не только россияне, но и представители иностранных компаний, работающих в России. Intel не могла выполнять взятые на себя обязательства и вернула доступ к программному обеспечению.

Примечательно, что ограничения на поставку комплектующих Intel, принятые в феврале – марте 2022 года, для российских и белорусских заказчиков все еще действуют.