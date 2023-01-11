 

Клэр Дэйнс впервые появилась на публике после новостей о третьей беременности

11.01.2023, 10:30, Разное
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Минувшим вечером в Лос-Анджелесе прошла 80-я церемония вручения премии “Золотой глобус”, которую традиционно посетили главные голливудские звезды. Среди гостей на мероприятии появилась и 43-летняя Клэр Дэйнс, беременная третьим ребенком от своего супруга Хью Дэнси. Для нового выхода актриса выбрала роскошное кутюрное платье Giambattista Valli, декорированное стразами, перьями и нежно-розовым шелковым бантом на груди. К слову, наряд не скрыл, а даже слегка подчеркнул растущий живот кинозвезды.

Это было первое публичное появление Дэйнс на светском мероприятии спустя всего пару дней после того, как в прессе заговорили о третьей беременности актрисы. Об интересном положении Клэр журналисты узнали от инсайдеров из ее близкого окружения. 

Напомним, что у Клэр Дэйнс и Хью Дэнси уже есть двое общих сыновей — 10-летний Сайрус Майкл Кристофер и 4-летний Роуэн. Супруги познакомились в 2006 году на съемках картины “Вечер”. Спустя год, в 2007-м, они официально подтвердили свой роман. Свадьба актеров состоялась во Франции без шумихи и папарацци. До Дэнси в жизни Клэр Дэйнс был актер Билли Крудап, который с 2017 года встречается с Наоми Уоттс.

Клэр Дэйнс наиболее известна широкому зрителю по сериалам “Родина” и “Флейшман в беде”, а также фильмам “Ромео + Джульетта”, “Звездная пыль”, “Маленькие женщины” и многих других. 


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