Марго Робби, Селена Гомес, Сальма Хайек, Дженнифер Кулидж и другие на премии “Золотой глобус“

Накануне в лос-анджелесском отеле Beverly Hilton состоялась юбилейная церемония вручения “Золотого глобуса”. Разумеется, мероприятие собрало весь цвет голливудской тусовки, включая актеров, режиссеров и сценаристов, многие из которых в этом году стали лауреатами премии.

Например, Колин Фаррелл получил награду в номинации “Лучшая мужская роль” за фильм “Банши Инишерина”, Дженнифер Кулидж стала лучшей актрисой в мини-сериале, Эван Питерс забрал статуэтку за работу над нашумевшим сериалом “Монстр: История Джеффри Дамера”, а Стивен Спилберг был признан лучшим режиссером за картину “Фабельманы”. Вопреки ожиданиям, без награды осталась звезда сериала “Уэнсдэй” Дженна Ортега. А вот команда “Дома дракона” позировала на ковровой дорожке с призом за лучший сериал в руках.

Собрали самых ярких гостей в нашем материале.

Хайди Клум в GermanierДжейми Ли Кертис в ValentinoМишель Уильямс в GucciСелена Гомес в Valentino Марго Робби в ChanelКолин Фаррелл и режиссер Мартин МакдонахАня Тейлор-Джой в Dior с возлюбленным Малькольмом МакреемЭндрю ГарфилдДжессика Честейн в Oscar de la RentaДженна Ортега в GucciЭлизабет Дебики в DiorТом Пельфри и Кейли Куоко в Vera WangСальма Хайек в GucciАна де Армас в Louis VuittonКвентин Тарантино с супругойЭван ПитерсЭмма Д’Арси в Acne Studios, Милли Олкок в GivenchyЭдди Мерфи Джулия Гарнер в GucciДженнифер Кулидж в Dolce & Gabbana