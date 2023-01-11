Дочь министра обороны РФ Шойгу развлекается в Эмиратах пока в Украине гибнут российские мобилизованные

Депутат Законодательного собрания Вологодской области от Единой России давно любит отдыхать на широкую ногу и ездить по разным странам и континентам. Его не останавливал даже ковид, а не то что какая-то спецоперация. Поэтому на праздники, пока в Вологде морозы за минус 30, он решил съездить в теплый Дубай.

А следующий день выложил хвастливое фото с дочерью министра обороны России Сергея Шойгу у дубайского бутика бутиков Louis féraud, сообщают СМИ. За это его местное отделение исключило из числа сторонников ЕР, но про дочь министра обороны РФ предпочли не вспоминать.