 

Дочь министра обороны РФ Шойгу развлекается в Эмиратах пока в Украине гибнут российские мобилизованные

11.01.2023, 10:34, Новости дня
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Депутат Законодательного собрания Вологодской области от Единой России давно любит отдыхать на широкую ногу и ездить по разным странам и континентам. Его не останавливал даже ковид, а не то что какая-то спецоперация. Поэтому на праздники, пока в Вологде морозы за минус 30, он решил съездить в теплый Дубай.

А следующий день выложил хвастливое фото с дочерью министра обороны России Сергея Шойгу у дубайского бутика бутиков Louis féraud, сообщают СМИ. За это его местное отделение исключило из числа сторонников ЕР, но про дочь министра обороны РФ предпочли не вспоминать.


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