Британцев ждёт резкое падение уровня жизни — непомерные счета за свет и продукты толкают многих за черту бедности

Благосостояние средней британской семьи сократится на £2100. Однако, по данным аналитического центра, наиболее заметное падение уровня жизни ещё впереди. Сейчас жители Соединённого Королевства лишь в середине кризиса. По некоторым подсчётам, этот процесс может продлиться до 2028 года и будет серьёзнее финансового кризиса десятилетней давности, пишет The Independent.



AP

По последним подсчётам, благосостояние среднестатистической семьи в Британии упадет на £2100 в год (около 178 тыс. руб.). Причём кризис уровня жизни коснётся каждого уголка страны. Такой неутешительный прогноз со ссылкой на Resolution Foundation приводит The Independent.

Последствия нынешнего кризиса уровня жизни будут значительно заметнее финансовой рецессии 2008 года. Тогда сокращение доходов составило 5% — между 2010 и 2012 годами. Сегодня, по подсчётам аналитиков, страна прошла лишь полпути кризисного цикла, а уже миллионы людей испытывают серьёзные трудности из-за резкого скачка цен.

Около 23% опрошенных, что соответствует 12 миллионов человек, признали, что уже сейчас не могут позволить себе не только купить бытовую технику, но и починить вышедшую из строя, приводит пример The Independent. До пандемии с этим утверждением соглашались 8%.

Но более всего тревожит то, что 11% подтвердили, что им приходится голодать из-за нехватки денег. Раньше эта цифра составляла 5%. А 34% наиболее малообеспеченных семей считают, что растущая стоимость жизни оказала негативное влияние на их здоровье.

«Этот кризис уже сказывается на многих семьях. Более шести миллионов взрослых признались, что голодают, — прокомментировала результаты аналитик Лолита Трай. — Малообеспеченные семьи больше всего страдают из-за растущих счетов за электроэнергию и продукты. В результате ухудшаются их финансовое положение и здоровье».

Местные власти бьют тревогу и призывают правительство создать постоянный фонд помощи малоимущим семьям. По некоторым подсчётам, этот процесс может продлиться до 2028 года и будет серьёзнее финансового кризиса десятилетней давности.

«Мы только на полпути к низшей точке этого кризиса, и это встревожит многие семьи. Это показывает, насколько серьёзный ущерб нанесло правительство за все эти годы, — приводит The Independent слова Рэйчел Ривз, теневого канцлера казначейства, члена партии лейбористов. — Британия заслужила большего, чем 13 лет правления тори, результатом которого стали… урезание зарплат, резкое падение уровня жизни и крушение государственных услуг».