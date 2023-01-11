На фоне украинского конфликта ЕС и НАТО договорились об укреплении сотрудничества

ЕС и НАТО на фоне украинского конфликта подписали «долгожданную» совместную декларацию о сотрудничестве, пишет Euroactiv. Однако подписание этого документа, как отмечает издание, означает для Евросоюза отход от стремления блока к большей автономии в сфере обороны.



AP

На фоне украинского конфликта НАТО и ЕС пытаются укрепить сотрудничество с помощью новой совместной декларации, пишет Euroactiv. Однако, как отмечает издание, для Евросоюза это также означает пересмотр вопроса о стратегической автономии.

Новое соглашение о сотрудничестве, состоящее из 14 пунктов, было подписано во вторник главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Произошло это почти через год после того, как РФ в феврале прошлого года ввела войска на Украину.

Ключевым элементом долгожданной декларации о сотрудничестве между ЕС и НАТО стало обещание поддерживать Киев.

Первоначально ожидалось, что документ будет одобрен на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года, однако, по словам дипломатов альянса, этому помешала прежде всего напряжённость в отношениях между Турцией и Кипром.

Выступая перед журналистами в Брюсселе, обе стороны подчеркнули, что они стремятся «вывести партнёрство на новый уровень». А Столтенберг заявил о том, что российский президент Владимир Путин «потерпел неудачу» в своих попытках расколоть западных союзников по вопросу украинского конфликта.

Председатель Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, заявил следующее: «Конфликт РФ против Украины имел два непредвиденных последствия: он укрепил обе наши организации — ЕС и НАТО, и сблизил нас. Путин хотел меньше НАТО, но добился противоположного — у него будет больше НАТО и больше ЕС».

Новый документ ЕС — НАТО основан на двух предыдущих совместных декларациях от 2016-го и 2018 года, отмечается в статье. Однако в отличие от предыдущих документов в нынешнем соглашении РФ и Китай впервые упоминаются поимённо. Остальная же часть текста, между тем, осталась в основном ничем не примечательной, когда дело доходит до точного определения угроз или практических обязательств, подчёркивается в статье.

Декларация в качестве важных областей для более глубокого сотрудничества указывает на борьбу с «растущей геостратегической конкуренцией», защиту критически важной инфраструктуры и борьбу с угрозами в сфере космоса и со стороны новых технологий.

Дипломаты ЕС и НАТО отмечают, что сам по себе документ представляет собой дипломатическое достижение, если учесть существовавшие в определённых кругах многолетние опасения, что усилия по укреплению роли ЕС в сфере обороны могут подорвать возглавляемый США военный блок.

21 из 27 государств — членов ЕС входят в НАТО, а Швеция и Финляндия могут присоединиться к Североатлантическому альянсу к концу 2023 года.

На протяжении многих лет усилия в основном Франции по укреплению роли ЕС в вопросах обороны, а также стремление Парижа к стратегической автономии Евросоюза вызывали напряжённость в отношениях с восточноевропейскими членами блока, которые считают Вашингтон главным гарантом безопасности Европы.

Тем временем США уже давно подталкивают своих европейских союзников к увеличению расходов на оборону, к борьбе с киберугрозами и к укреплению по всему континенту инфраструктуры, необходимой для быстрой переброски войск.

Ввод российских войск на Украину изменил положение дел, поскольку вслед за этим событием в адрес ЕС и НАТО зазвучали призывы о необходимости лучше координировать сферы ответственности, пишет Euroactiv.