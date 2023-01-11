 

Движение за права темнокожих Black Lives Matter призвало распустить американскую полицию

11.01.2023, 10:20, Новости дня
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Движение за права темнокожих Black Lives Matter призвало распустить полицию и назвало убийцами сотрудников органов правопорядка.

В заявлении Black Lives Matter, появившемся в связи с Днем уважения к сотрудникам правопорядка, который отмечается в США 9 января, говорится, что движение не уважает убийц и требует распустить полицию, передает РИА «Новости».

Ранее американский рэпер Канье Уэст заявил, что движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») было аферой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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