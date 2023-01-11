Движение за права темнокожих Black Lives Matter призвало распустить американскую полицию
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Движение за права темнокожих Black Lives Matter призвало распустить полицию и назвало убийцами сотрудников органов правопорядка.
В заявлении Black Lives Matter, появившемся в связи с Днем уважения к сотрудникам правопорядка, который отмечается в США 9 января, говорится, что движение не уважает убийц и требует распустить полицию, передает РИА «Новости».
Ранее американский рэпер Канье Уэст заявил, что движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение») было аферой.
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