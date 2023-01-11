 

Посольство Казахстана опровергло участие в установке «юрты несокрушимости» на Украине

11.01.2023, 10:20, Новости дня
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Посольство Казахстана не участвует в установке «юрты несокрушимости» в Киевской области Украины, так как это частная инициатива, сообщил спикер МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По его словам, такая идея принадлежит казахстанским меценатам, которые решили помочь украинцам. При этом в ведомстве подчеркнули, что не могут комментировать инициативу или запрещать ее, однако участие в процессе не принимали, передает ТАСС.

Как отметил представитель МИД, юрта – традиционное жилище кочевников, которое легко собирается, беспрепятственно переносится на новое место и является экологически чистым.

Смадияров добавил, что в Казахстане проживают около 300 тыс. украинцев, а в Украине есть казахская диаспора. «Один народ помогает другому, в этом нет проблемы, это естественно», – заключил спикер МИД.

Ранее министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что страна отказалась присоединяться к западным санкциям против России. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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