Росздравнадзор предупредил о временных задержках в доставке лекарств в аптеки

Временные задержки в доставке необходимого количества лекарств в аптеки могут происходить в РФ из-за логистических проблем и высокого спроса, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

По сообщению пресс-службы, в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке лекарств в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей, а также с повышенным спросом на отдельные лекарственные препараты, передает ТАСС. В Росздравнадзоре добавили, что дистрибьюторы принимают меры по оперативной доставке лекарств в торговые точки.

В ведомстве добавили, что ситуацией могут воспользоваться мошенники, предлагающие доставить нужное лекарство за предоплату, но безо всяких гарантий.

Ранее в Минздраве заявили, что отечественная фарминдустрия способна производить порядка 80% ассортимента из перечня жизненно важных лекарств.

—