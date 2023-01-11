Росздравнадзор предупредил о временных задержках в доставке лекарств в аптеки
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Временные задержки в доставке необходимого количества лекарств в аптеки могут происходить в РФ из-за логистических проблем и высокого спроса, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.
По сообщению пресс-службы, в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке лекарств в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей, а также с повышенным спросом на отдельные лекарственные препараты, передает ТАСС. В Росздравнадзоре добавили, что дистрибьюторы принимают меры по оперативной доставке лекарств в торговые точки.
В ведомстве добавили, что ситуацией могут воспользоваться мошенники, предлагающие доставить нужное лекарство за предоплату, но безо всяких гарантий.
Ранее в Минздраве заявили, что отечественная фарминдустрия способна производить порядка 80% ассортимента из перечня жизненно важных лекарств.
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