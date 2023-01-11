 

Медики назвали диету, которая снижает риск преждевременной смерти

11.01.2023, 10:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Была проведена новая исследовательская работа, в ходе которой специалисты проанализировали связь между режимом питания и риском летального исхода от сердечных заболеваний, онкологии и респираторных болезней.

Специалисты из Гарвардского университета воспользовались данными о состоянии здоровья, собранные за 36 лет у 75 тысяч женщин и 44 тысяч мужчин. Примечательно, что до начала исследовательской работы у всех добровольцев не было сердечно-сосудистых заболеваний или онкологии. Кроме того, участники заполняли анкеты, в которых рассказывали о своем питании каждые четыре года.

Таким образом, удалось выяснить, что добровольцы, набравшие высокие балы по соблюдению одного из четырех режимов здорового питания, имели меньшую вероятность летального исхода от заболеваний сердца и сосудов, рака или респираторных заболеваний.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.22 / Израильтянином, попавшим яблоком в глаз Максиму Галкину, оказался бард Александр Харчиков

29.10.22 / Неуверенная тихоня и импульсивный ворчун: что спасет разваливающийся брак Топалова и Тодоренко

07.12.21 / Дворник-шеринг увяз в сугробе

03.06.21 / Мягкое белье после стирки: 2 альтернативы покупным кондиционерам, которые найдутся у каждой хозяйки

05.07.22 / Стало известно, как меняется работа мозга после черепно-мозговой травмы

04.11.22 / Господи помилуй! Замотанную в штору изрезанную на куски Волочкову кинули у МКАД

20.10.22 / Белый дом будет любой ценой стараться помешать встрече Байдена и Путина на G20

17.12.21 / Мнение: Шоколадная держава Россия, рекорд нетопливного экспорта и рост продаж лапши

27.04.21 / Скандалы: Элита фальшивомонетчиков живет в Нижнем

06.09.22 / Китай призвал США прислушаться к международному сообществу и снять санкции с Кубы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика