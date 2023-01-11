Медики назвали диету, которая снижает риск преждевременной смерти

Была проведена новая исследовательская работа, в ходе которой специалисты проанализировали связь между режимом питания и риском летального исхода от сердечных заболеваний, онкологии и респираторных болезней.

Специалисты из Гарвардского университета воспользовались данными о состоянии здоровья, собранные за 36 лет у 75 тысяч женщин и 44 тысяч мужчин. Примечательно, что до начала исследовательской работы у всех добровольцев не было сердечно-сосудистых заболеваний или онкологии. Кроме того, участники заполняли анкеты, в которых рассказывали о своем питании каждые четыре года.

Таким образом, удалось выяснить, что добровольцы, набравшие высокие балы по соблюдению одного из четырех режимов здорового питания, имели меньшую вероятность летального исхода от заболеваний сердца и сосудов, рака или респираторных заболеваний.