Движение на Калужско-Рижской и Серпуховско-Тимирязевской линиях метро восстановлено

Сбой в движении вызвало повышенное напряжение, которое поступает на тяговые подстанции с территории города. Поезда следовали с увеличенными интервалами на центральном и южном участках Севпуховско-Тимирязевской линии, а также на южном отрезке “оранжевой” ветки.

Увеличение интервалов было необходимо для проверки железнодорожной инфраструктуры. После окончания работ движение оперативно привели в соответствие штатному режиму.

“Движение на Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линиях осуществляется в соответствии с графиком”, – сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.

Об увеличении интервалов на Серпуховско-Тимирязевской линии Дептранс сообщил в 8:39, 11 января. Спустя две минуты аналогичное предупреждение поступило относительно движения на Калужско-Рижской ветке.