 

Как поделить ипотечную квартиру при разводе: объяснил юрист

11.01.2023, 9:52, Разное
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Зачастую для улучшения жилищных условий, например, при рождении детей, семейные пары приобретают новую недвижимость в кредит. Увы, но далеко не всегда получается сохранить брачные узы, тем более, что банки предоставляют ипотеку на 15, 20, 25 лет. К сожалению, даже наличие несовершеннолетних детей не спасает супругов от развода. Встает вопрос, как делить жилье.

По словам Заслуженного юриста России Ивана Соловьева, в нашей стране ипотека является общесемейной целью банковского кредита. Это значит, что если сделка по недвижимости была оформлена в браке, то ответственность делится равномерно между бывшими супругами.

Как подчеркнул эксперт в интервью Общественной службе новостей, после развода в равных долях будет поделена не только сама собственность, но и долг перед банком. Однако в этом правиле есть лазейка.

Один из супругов после развода может отказаться от части долга по ипотеке, если также откажется и от своей доли в квартире, взятой в кредит. Юрист напомнил, что подобного рода соглашение гражданам стоит оформить письменно, чтобы избежать дальнейших разбирательств.

Совершенно иначе работает закон в том случае, если ипотека была оформлена до заключения брака. После развода недвижимость останется за тем супругом, кто до свадьбы взял кредит на покупку жилья.

Как уточняет телеканал “360”, в данном случае даже наличие детей не будет иметь значения. Меж тем, права второго супруга тоже защищены. Он может потребовать после развода вернуть денежные средства, направленные на погашение ипотеки.


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