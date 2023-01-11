Expressen – Швеция пообещала поставить Украине артиллерийскую систему Archer

На правах председателя Евросоюза Швеция будет усиленно работать над тем, чтобы «Европа активизировалась» и стала передавать Киеву более тяжёлую и современную военную технику. Об этом газете Expressen заявил министр иностранных дел страны Тобиас Бильстрём. Со своей стороны Швеция планирует в ближайшее время поставить наступательную артиллерийскую систему Archer, которую Украина запрашивала ранее.



AP

С 1 января Швеция председательствует в ЕС и обещает сделать всё, чтобы «Европа активизировалась» в своей военной поддержке Украины. По словам главы МИД скандинавской страны Тобиаса Бильстрёма, шведское правительство в настоящее время интенсивно работает над обеспечением поставки артиллерийской системы Archer Киеву уже в ближайшем будущем. По мнению дипломата, Украина может победить Россию только на поле боя, поэтому ей нужно передавать больше наступательных вооружений, пишет Expressen.

По словам Бильстрёма, по сравнению с усилиями США пока что ЕС и Европа не оказали должной военной поддержки. Тем не менее министр убеждён, что поставки бронетехники из Франции и Германии свидетельствуют о возросшем осознании двумя европейскими сверхдержавами необходимости делать больше. Швеция также предоставит более современное оружие. За большим осенним пакетом военной помощи последует ещё один, и на этот раз он будет включать в себя систему Archer, которую Украина уже просила ей передать. «Вопрос не в том, должны ли мы её отправить, а в том, когда мы её отправим», — заявил глава шведского МИД Бильстрём журналистам газеты.

В шведском правительстве заявляют, что задержка поставки Archer связана с другими странами, которые производят компоненты, входящие в состав этой артиллерийской системы, и которые поэтому должны дать своё одобрение. Однако у властей королевства есть надежда, что в течение шести-восьми недель в Швеции получат согласие всех заинтересованных стран для доставки артиллерийской системы Archer на Украину. По мнению Бильстрёма, европейцы слишком долго сдерживали себя от поставок современного вооружения, и затягивание конфликта «пойдёт только на пользу Владимиру Путину», пишет Expressen.

Шведское правительство также заявляет, что будет стремиться противостоять усталости от украинского конфликта, а также выражает надежду, что другие страны Европы последуют примеру скандинавского государства и тоже предоставят Украине более современное оружие. Более того, Швеция продолжит настаивать на продлении антироссийских санкций, которые пока не смогли нанести российской экономике тот урон, какой предполагалось нанести изначально. «Мы должны добиться того, чтобы санкции распространились на более широкие слои российского общества, чтобы лишить Путина экономических сил», — резюмирует Expressen словами Бильстрёма.