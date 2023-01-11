 

Российские военные ликвидировали расчеты 120-миллиметровых польских минометов в ЛНР

11.01.2023, 8:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские артиллеристы уничтожили используемые ВСУ польские 120-миллиметровые минометы в ЛНР.

По словам военнослужащего с позывным «Слон», вблизи российских военных разорвалась польская мина, это определяют по бесшумным характеристикам. «По нам работает», – передает РИА «Новости» его слова.

В этой связи ВС РФ определили направление стрельбы противника, рассчитали расстояние до миномета и передали координаты артиллеристам. Те, в свою очередь, ударили по целям из гаубицы калибра 152 миллиметра в районе населенного пункта Червоная Диброва в зоне ответственности Западного военного округа.

Ранее российские войска поразили одну из военных частей ВСУ в зоне спецоперации самым мощным в мире самоходным минометом 2С4 «Тюльпан».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.01.21 / Стали известны соперники сборной РФ в групповом турнире МЧМ-2022

17.01.21 / Третьякова рассказала, как будет работать обязательная накопительная пенсия в Украине

12.08.20 / Кравчук предложил отказаться от понятия «особый статус» для Донбасса

20.08.21 / РФ бросила все силы на срыв саммита Крымской платформы и шантажировала участников – СМИ

26.04.21 / При пожаре в Свердловской области погиб пятилетний ребенок

21.01.21 / Украинский писатель предложил Киеву «продемонстрировать Кремлю зубы»

23.08.20 / Катастрофа самолета МАУ. МИД Украины намерен требовать от Ирана “гарантий неповторения”

24.06.21 / Дженнифер Энистон рассказала, планирует ли третий раз выйти замуж

11.10.20 / Захарова: РФ не играет на чувствах народов при обсуждении конфликта в Карабахе

05.08.20 / В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика