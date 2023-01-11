Российские военные ликвидировали расчеты 120-миллиметровых польских минометов в ЛНР

Российские артиллеристы уничтожили используемые ВСУ польские 120-миллиметровые минометы в ЛНР.

По словам военнослужащего с позывным «Слон», вблизи российских военных разорвалась польская мина, это определяют по бесшумным характеристикам. «По нам работает», – передает РИА «Новости» его слова.

В этой связи ВС РФ определили направление стрельбы противника, рассчитали расстояние до миномета и передали координаты артиллеристам. Те, в свою очередь, ударили по целям из гаубицы калибра 152 миллиметра в районе населенного пункта Червоная Диброва в зоне ответственности Западного военного округа.

Ранее российские войска поразили одну из военных частей ВСУ в зоне спецоперации самым мощным в мире самоходным минометом 2С4 «Тюльпан».

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