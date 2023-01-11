 

Остаться в живых: как спастись при ходьбе в гололед

11.01.2023, 8:24, Разное
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При таких жестких условиях существования важно обезопасить себя от возможных увечий. В беседе с “Радио 1” травматолог Сергей Мележик объяснил, как остаться в живых и спастись при ходьбе в гололед.

Пенсионерам медик советует сидеть дома, пока ситуация на дорогах не улучшится. В крайнем случае, рекомендовано использовать приспособления против скольжения для обуви. Передвигаться лучше медленно, полностью наступая на подошву. При отсутствии чистого тротуара — идти по дороге, которая обработана песком или реагентами.

Пожилые люди в гололед могут выходить на улицу в сопровождении, чтобы опираться на доверенное лицо в качестве страховки. Также в гололед уместно использовать трость. Внимание: руки в карманах держать категорически нельзя, иначе при падении высок риск сломать шейку бедра.

Как передает Царьград, в ночь на Старый Новый год в ряде регионов ожидается рекордно низкая температура воздуха. Местами она может опуститься ниже 50 градусов мороза. Так что гололед — это далеко не самое ужасное, с чем придется мириться обществу потребления, которое плюнуло на экологию и спровоцировало глобальные природные катаклизмы.


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