“Бездомные не идиоты” – умирающие от холода бомжи молят о помощи

У одних жителей страны хлеб черствый, у других — бриллианты мелкие. Горько осознавать, что в великой державе, богатой нефтью и газом, по-прежнему остаются бродячие животные и нищие бомжи. Они мечтают получить хоть немного тепла в эту суровую холодную зиму, молят о помощи.

Как передает интернет-издание “Подмосковье сегодня”, сейчас уличным скитальцам приходится рассчитывать на волонтеров, но и те не всегда в силах помочь. “Бездомные люди, в большинстве своем, не идиоты. Никто не сидит на лавочке и не ждет, когда умрет от холода”, — объяснила координатор НКО Наталья Маркова.

И в морозы, и в более щадящую погоду бомжи нуждаются в теплом ночлеге. Порой отдельным их них помогают экстренные службы.

Горе бездомных и обездоленных, как гнойная язва, требует лекарства — сострадания и милосердия. Пока толпы состоятельных дядь и теть бегут прочь по своим делам, где-то сотням, а то и тысячам бедолаг не хватает пары рублей на горячую чашку чая — чтобы просто выжить.

Бомжи — далеко не всегда отбросы общества, а просто люди, которым не повезло. Бродячие животные — ничем не хуже породистых кошек и собак, и тоже нуждаются в заботе. Не проходите мимо, сделайте для них хотя бы немного добра, и оно обязательно к вам вернется.