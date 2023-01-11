 

Персонал и родители шокированы тем, что первоклассник в Вирджинии выстрелил в учительницу

11.01.2023, 7:48, Разное
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Сотрудники и родители учащихся начальной школы в штате Вирджиния до сих пор приходят в себя после трагического инцидента на уроке, в результате которого учительница Эбигейл Цвернер оказалась в больнице. Как передаёт NBC, один из первоклассников выстрелил в неё прямо на уроке из пистолета, который он принёс из дома. По словам полиции, учительница поступила героически и смогла вывести всех остальных детей из класса, несмотря на ранение, благодаря чему удалось избежать других случайных жертв.

Лёжа в понедельник на больничной койке и восстанавливаясь после полученного огнестрельного ранения, учительница первого класса Эбигейл Цвернер переживала по поводу одного насущного вопроса…

СТИВ ДРЮ, начальник полиции в Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния: «Вы знаете, как там мои ученики?» — она беспокоилась за них.

Цвернер считают настоящим героем. Полиция сообщила, что во время занятий в пятницу шестилетний ученик достал девятимиллиметровый пистолет и произвёл из него в классе один выстрел. Пуля прошла через руку Цвернер и попала ей в грудь.

СТИВ ДРЮ: Она получила огнестрельное ранение, однако всё же смогла вывести всех своих учеников из класса… Мисс Цвернер была последней, кто покинул этот класс.

Полиция сообщает, что шестилетний мальчик принёс пистолет в школу из дома. Оружие на законных основаниях приобрела его мать. Сейчас ребёнок находится на лечении в медицинском учреждении. А администрация вновь пересматривает проекты протоколов по безопасности для младших классов.

ДЖОРДЖ ПАРКЕР III, директор государственной школы в Ньюпорт-Ньюс: Скажу честно. Разве кто-то может быть готовым к тому, что шестилетний ребенок принесёт в школу заряженное оружие? Принесёт оружие в школу — и начнёт стрелять в учителей?

Начальная школа Richneck будет закрыта до конца недели. Родители, бабушки и дедушки и религиозные лидеры, посещающие школьный кампус, всё ещё не оправились от шока.

МУЖЧИНА: До этого момента я был в порядке. Но сейчас это всё настолько реально…

Все очень переживают за героическую учительницу и за детей, которым предстоит от этого оправиться.

КАМЕЛОТ ШАФФ, пастор Церкви Назарянина в Ньюпорт-Ньюс: Столкнуться с чем-то подобным в таком безопасном месте, где дети должны бегать со своими друзьями, где они должны записывать задания за школьной партой… Они не должны переживать такой ужас.

КЭТИ БЕК, корреспондент NBC News: В ответ на вопросы прессы о том, будут ли предъявлены обвинения родителям ребёнка, следователи заявили, что это будет зависеть от обстоятельств, выявленных в процессе расследования. 

Дата выхода в эфир 10 января 2023 года.

 


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