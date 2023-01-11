Лоббисты Кремля: Республиканцам в США необходимо изменить политику США по Украине

Благодаря большинству в новой палате представителей республиканцы получили возможность коренным образом изменить политику США по Украине. Как считают анонимные авторы Newsweek, США следует быть реалистами и признать, что на кону нет крупных интересов Америки, поэтому необходимо отдать приоритет более насущным потребностям внутри страны и за рубежом.

Украинский конфликт скоро перевалит за второй год, и вариантов его разрешения пока не видно. В этой связи перед новой палатой представителей США с республиканским большинством встало два варианта, что делать дальше. Как считают авторы Newsweek, они могут и дальше поддерживать политику администрации Байдена, выделяя крупные суммы помощи и по сути подчинив американские интересы украинскому правительству, которое стремится втянуть США в войну с Россией. В качестве альтернативы они могут наметить новый курс, учитывающий как суровые реалии конфликта, так и способность Америки поддерживать Украину.

По мнению прокремлевских авторов статьи, первый вариант станет медвежьей услугой американскому народу и оскорблением республиканского электората, который всё сильнее опасается, что поддержка Украины примет ничем не ограниченный характер. Поэтому палата представителей должна воспользоваться выделенными ассигнованиями и делегированными Конституцией полномочиями по надзору и скорректировать американский курс на Украине. Следует проводить более реалистичную политику и признать, что на кону нет крупных интересов США, поэтому необходимо отдать приоритет более насущным потребностям внутри страны и за рубежом.

«Нельзя ставить на карту будущее Америки и доводить дело до потенциального обмена ядерными ударами из-за того, кто контролирует Донбасс и Крым», — пишут авторы статьи.

Они считают, что на сегодняшний день боевые действия вылились в конфликт на истощение, в котором ни одной из сторон не светит решающая победа. Кроме того, способность США поддерживать Украину постепенно сокращается. Пентагон уже испытывает острую нехватку труднозаменяемых боеприпасов — например, ракет Javelin и Stinger. Также возникла задолженность по поставкам американского оружия на Тайвань — отчасти из-за того, что Украина затмила собой куда более важный театр военных действий в Восточной Азии.

Растут и финансовые издержки США. По состоянию на конец 2022 года общая сумма, выделенная конгрессом в поддержку Украины, превысила $110 млрд. Это больше, чем годовые бюджеты Госдепартамента, Министерства юстиции и торговли и Корпуса морской пехоты США.

Авторы статьи уверены, что в политике США назрели неотложные перемены. Во-первых, вся помощь Украине должна подлежать тщательному учёту. Украина поражена системной коррупцией и с момента обретения независимости служит незаконным источником оружия. Есть реальный риск, что американское оружие и наличные могут попасть в руки злоумышленников.

Кроме того, палата представителей не должна финансировать постоянное развёртывание в Европе всё новых и новых американских войск из-за российской спецоперации. Европе, считают авторы статьи, вполне по силам сдерживать Россию в одиночку, и дополнительные войска США для обеспечения безопасности на континенте не нужны.

Наконец, палата представителей должна запретить поставку дефицитного оружия и боеприпасов, необходимых на более важных театрах военных действий. В частности, палате представителей следует заблокировать поставку дополнительных ракетных батарей Patriot, поскольку эти системы дороги, их трудно заменить и они потребуются в других местах.

«Благодаря большинству в новой палате представителей республиканцы получили возможность коренным образом изменить политику США по Украине так, чтобы приоритет отдавался самой Америке. Если же вы ею не воспользуетесь, несостоятельная политика, которая делает Америку менее безопасной и чревата большой войной, продолжится», — заключают авторы Newsweek.