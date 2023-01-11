 

Рубль на открытии Мосбиржи подешевел к доллару на 11,25 копейки, к евро – на 13,25 копейки и к юаню – на 0,9 копейки

11.01.2023, 7:45, Новости дня
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Рубль на открытии торгов Московской биржи в среду подешевел по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов к доллару на 11,25 копейки, к евро – на 13,25 копейки и к юаню – на 0,9 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в среду повысился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11,25 копейки и составил 69,9125 рубля. Курс евро к рублю повысился на 13,25 копейки до 74,9925 рубля. В свою очередь курс юаня к рублю вырос на 0,9 копейки, до 10,288 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на старте торгов на Мосбирже подешевел к доллару, евро и юаню.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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