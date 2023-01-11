Американский режиссер Стивен Спилберг получил премию «Золотой глобус» за работу над фильмом «Фабельманы»
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Американский режиссер Стивен Спилберг получил премию «Золотой глобус» за работу над фильмом «Фабельманы» (The Fabelmans, 2022). Церемония вручения проходит в отеле «Беверли-Хилтон» в городе Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Трансляцию мероприятия ведет телекомпания NBC.
Отчасти биографическая картина рассказывает историю мальчика, влюбленного в кинематограф – в основу сюжета легли детские и юношеские воспоминания самого режиссера. Вместе с 76-летним Спилбергом на награду в этой номинации претендовали Джеймс Кэмерон («Аватар: Путь воды», Avatar: The Way of Water, 2022), Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт с фильмом «Все везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once, 2021), Баз Лурман («Элвис», Elvis, 2022) и Мартин Макдона с картиной «Банши Инишерина» (The Banshees of Inisherin, 2022), передает ТАСС.
Макдона также получил премию за лучший сценарий. Конкуренцию в этой номинации ему составляли Кван и Шайнерт («Все везде и сразу»), Спилберг и Тони Кушнер («Фабельманы»), Тодд Филд с фильмом «Тар» (Tar, 2022) и Сара Полли с картиной «Женщины говорят» (Women Talking, 2022).
Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.
Напомним ,в мае 2021 года Организатор «Золотого глобуса» – Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) – объявил о намерении реформировать премию.
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