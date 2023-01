Американский режиссер Стивен Спилберг получил премию «Золотой глобус» за работу над фильмом «Фабельманы»

Американский режиссер Стивен Спилберг получил премию «Золотой глобус» за работу над фильмом «Фабельманы» (The Fabelmans, 2022). Церемония вручения проходит в отеле «Беверли-Хилтон» в городе Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Трансляцию мероприятия ведет телекомпания NBC.

Отчасти биографическая картина рассказывает историю мальчика, влюбленного в кинематограф – в основу сюжета легли детские и юношеские воспоминания самого режиссера. Вместе с 76-летним Спилбергом на награду в этой номинации претендовали Джеймс Кэмерон («Аватар: Путь воды», Avatar: The Way of Water, 2022), Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт с фильмом «Все везде и сразу» (Everything Everywhere All at Once, 2021), Баз Лурман («Элвис», Elvis, 2022) и Мартин Макдона с картиной «Банши Инишерина» (The Banshees of Inisherin, 2022), передает ТАСС.

Макдона также получил премию за лучший сценарий. Конкуренцию в этой номинации ему составляли Кван и Шайнерт («Все везде и сразу»), Спилберг и Тони Кушнер («Фабельманы»), Тодд Филд с фильмом «Тар» (Tar, 2022) и Сара Полли с картиной «Женщины говорят» (Women Talking, 2022).

Премия «Золотой глобус», ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь «Оскару». Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение.

Напомним ,в мае 2021 года Организатор «Золотого глобуса» – Ассоциация иностранной прессы Голливуда (HFPA) – объявил о намерении реформировать премию.

