Мировые цены на нефть снизились на 1% после публикации данных API о сильном росте запасов сырья в США

Мировые цены на нефть в среду начали снижение после публикации неожиданных данных Американского института нефти (API) о значительном росте запасов сырья в США.

Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.50 снижается на 0,91%, достигая 79,36 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1%, до 74,35 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, Американский институт нефти (API) сообщил, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 6 января, выросли на 14,87 млн баррелей, при том, что аналитики ожидали снижения на 2,4 млн баррелей.

Также накануне минэнерго США опубликовало прогнозы по рынку нефти, понизив спросу в мире в 2023 году до 100,48 млн баррелей в сутки, а в 2024 году ожидается потребление на уровне 102,2 млн баррелей в сутки.

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