 

“Гони его на бойню”: жители Кубани защитили свои дома от огромного кабана – видео

11.01.2023, 7:05, Разное
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В Краснодарский край так и не пришла долгожданная зима. 10 января местные жители место снега наблюдают зеленую траву. Зато к ним пожаловал огромный дикий кабан. Приключения животного сняли на видео.

Вепрь забрел на территорию одной из станиц Кубани. Местным жителям пришлось защищать свои дома от парнокопытного, который норовил зайти в гости на участки.

За зверем погнались местные жительницы на машине. Они отгоняли кабана от дворов соседей криками и сигналами автомобиля. На кадрах слышно, как одна женщина координирует действия другой. “Гони его на бойню”, – кричит пассажирка водительнице.


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