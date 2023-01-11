 

В Китае смерть поп-звёзд заставляет сомневаться в официальной статистике по COVID-19

11.01.2023, 6:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Череда смертей среди китайских знаменитостей ставит под сомнение официальные данные по смертности от коронавируса, рассказывает France 2. Многие пользователи соцсетей уверены, что статистика преуменьшает число погибших, тогда как больницы и похоронные бюро переполнены.

Она была видной представительницей пекинской оперной сцены. Сопрано Чу Ланьлань, часто появлявшаяся на ток-шоу, внезапно умерла на 40-м году жизни. Семья не предоставила объяснений. Несколькими днями ранее умерли 37-летний бывший футболист Ван Жоцзи и 57-летний режиссёр Ван Цзингуан. Его жена объявила об этом в сообщении…

ЖЕНА ВАН ЦЗИНГУАНА: Сегодня днём, 21 декабря 2022 года, от последствий болезни умер мой дорогой муж Ван Цзингуан

…не вдаваясь в подробности.

Для многих китайцев в соцсетях нет никаких сомнений: это жертвы коронавируса. По официальным данным, после отмены санитарных ограничений 7 декабря погибло лишь около 20 человек, однако переполненные под завязку больницы и перегруженные похоронные бюро на любительских кадрах не дают ошибиться.

ВАЛЕРИ НИКЕ, политолог, глава азиатского центра в Фонде стратегических исследований: Во-первых, статистические данные в Китае скрывают, это составная часть системы. А во-вторых, в Китае, чтобы не сообщать о множестве смертей, по-видимому, считают только тех, кто напрямую умер от коронавируса, тогда как сейчас к тому же это точно неизвестно, потому что тестирования отменили.

В соцсетях этот врач больше не скрывает своего беспокойства.

ВРАЧ: Только что посмотрел статистику по смертям от COVID-19. Как медработник на первой линии я сомневаюсь в точности этих цифр и не я один.

Один из британских научных институтов предполагает, что эта волна унесёт 1,5 миллиона жизней. К тому же через две недели Китайский Новый год приведёт к массовым перемещениям населения и ещё большему распространению вируса. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09.22 / Мнение: Реальная экономика растёт, сокращение добычи ОПЕК+ и семь качеств деловых людей

28.02.22 / Отказалась променять Россию на США, а теперь попала под санкции вместе с RT: что стало с Симоньян

23.03.21 / Меган Маркл и принц Гарри подтвердили, что у них не было тайной свадебной церемонии

29.08.20 / Мать Меган Маркл начала давать уроки по созданию украшений в стиле хиппи

19.02.21 / Скандалы: Аморальный дриблинг Андрея Аршавина

12.02.22 / В России снова выявили более 200 тысяч заболевших COVID-19 за сутки

19.05.21 / Итак, сегодня в 19.00 в Лектории Либеральной Миссии лекция Тамары Георгиевны Морщаковой «Как работае

12.12.21 / Марк Рудинштейн заявил о страсти Елены Прокловой к мужчинам с 14 лет

27.10.22 / Хочет дружить! – Личное мнение

05.01.22 / Мнение: Что ждет Назарбаева?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика