В Китае смерть поп-звёзд заставляет сомневаться в официальной статистике по COVID-19

Череда смертей среди китайских знаменитостей ставит под сомнение официальные данные по смертности от коронавируса, рассказывает France 2. Многие пользователи соцсетей уверены, что статистика преуменьшает число погибших, тогда как больницы и похоронные бюро переполнены.

Она была видной представительницей пекинской оперной сцены. Сопрано Чу Ланьлань, часто появлявшаяся на ток-шоу, внезапно умерла на 40-м году жизни. Семья не предоставила объяснений. Несколькими днями ранее умерли 37-летний бывший футболист Ван Жоцзи и 57-летний режиссёр Ван Цзингуан. Его жена объявила об этом в сообщении…

ЖЕНА ВАН ЦЗИНГУАНА: Сегодня днём, 21 декабря 2022 года, от последствий болезни умер мой дорогой муж Ван Цзингуан…

…не вдаваясь в подробности.

Для многих китайцев в соцсетях нет никаких сомнений: это жертвы коронавируса. По официальным данным, после отмены санитарных ограничений 7 декабря погибло лишь около 20 человек, однако переполненные под завязку больницы и перегруженные похоронные бюро на любительских кадрах не дают ошибиться.

ВАЛЕРИ НИКЕ, политолог, глава азиатского центра в Фонде стратегических исследований: Во-первых, статистические данные в Китае скрывают, это составная часть системы. А во-вторых, в Китае, чтобы не сообщать о множестве смертей, по-видимому, считают только тех, кто напрямую умер от коронавируса, тогда как сейчас к тому же это точно неизвестно, потому что тестирования отменили.

В соцсетях этот врач больше не скрывает своего беспокойства.

ВРАЧ: Только что посмотрел статистику по смертям от COVID-19. Как медработник на первой линии я сомневаюсь в точности этих цифр — и не я один.

Один из британских научных институтов предполагает, что эта волна унесёт 1,5 миллиона жизней. К тому же через две недели Китайский Новый год приведёт к массовым перемещениям населения и ещё большему распространению вируса.