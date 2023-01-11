 

Советник главы офиса президента Украины Подоляк: ВСУ начнут применять комплексы ПВО Patriot ближе к середине весны

11.01.2023, 6:20, Новости дня
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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил мнение, что украинские вооруженные силы (ВСУ) начнут применять американские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot ближе к середине весны.

Отвечая на вопрос о том, когда будут задействованы американские системы Patriot, Подоляк в интервью журналисту Василию Голованову выразил мнение, что это произойдет «ближе к началу середины весны». По словам советника главы офиса президента Украины, на обучение и логистические поставки комплексов потребуется от полутора до трех месяцев. Он напомнил, что обучение украинских военных применению этих систем начнется «со дня на день», передает ТАСС.

Подоляк уточнил, что Киев получит по одной батарее Patriot от Вашингтона и Берлина, о других поставках ведутся переговоры. Он также назвал системы Patriot фундаментальным элементом, вокруг которого в дальнейшем будет перестроена система обороны Украины.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что украинские военные начнут обучение работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot на следующей неделе на базе Форт-Силл в американском штате Оклахома. По его словам, на обучение потребуется несколько месяцев. В прошлую среду глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что подготовка к передаче Киеву систем ПВО Patriot уже началась, развертывание систем ожидается в максимально короткие сроки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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