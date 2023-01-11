 

Антонов: Обучение ВСУ на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в Оклахоме подтверждает участие Вашингтона в конфликте

11.01.2023, 6:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Решение Пентагона организовать обучение украинских военных применению комплексов Patriot на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Отвечая на вопрос СМИ, посол РФ в США, слова которого приводит пресс-служба российской дипломатической миссии в Вашингтоне в своем Telegram-канале, подчеркнул, что решение военного ведомства США организовать курс обучения на базе Форт-Силл в штате Оклахома является очередным подтверждением де-факто участия Вашингтона в украинском конфликте на стороне нацистских преступников из Киева.

Антонов обратил внимание, что предпринимаемые российской стороной усилия по доведению до американской аудитории истинной опасности такой линии Белого дома постепенно находят понимание в местном экспертном сообществе.

Российский дипломат указал, что обозреватели Washington Post открыто признали, что тренировка военнослужащих ВСУ в США означает расширение американской вовлеченности в противостояние. Там также отметили, что администрация США более не ограничивается укреплением оборонного потенциала Киева, а передает Украине новые вооружения с целью повышения ее наступательных возможностей.

Как подчеркнул глава дипмисии, последний аргумент, высказанный американскими журналистами, красноречиво показывает: Вашингтон осознанно вводил Россию и мировое сообщество в заблуждение, говоря о стремлении укрепить способность Украины к самозащите. Антонов констатировал, что подлинная цель администрации США заключается в том, чтобы нанести РФ как можно больший урон на поле боя руками украинцев.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер информировал, что украинские военные начнут обучение работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot на следующей неделе на базе Сухопутных войск ВС США Форт-Силл в американском штате Оклахома.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07.21 / Экс-супруг Билык показал встречу с их пятилетним сыном

24.07.20 / В Германии проведут специальный концерт, чтобы понять, как защитить массовые мероприятия от коронавируса

15.09.20 / Киевское “Динамо” проходит в следующий этап Лиги чемпионов, победив “АЗ” 2:0

16.04.21 / Байден назвал сферы, в которых США могли бы сотрудничать с Россией

27.09.20 / «Мягкая» и «жесткая» сила России: насколько они сильны?

15.02.21 / Петербургская оппозиция встретилась с главой МИД Финляндии

12.04.22 / В Севастополе открыли первый в РФ центр цифрового образования «IT-Куб. Гагарин»

26.06.20 / Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию за день достигла почти 49%

30.06.20 / С начала июня на водоемах Украины погибло более 30 детей – ГСЧС

04.01.21 / “Растолстевшая” Бузова снялась в клипе на трек “Колбаса”. Продюсером выступил Шнуров. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика