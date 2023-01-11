 

Посол КНР в РФ Ханьхуэй: Эпидемическая ситуация в Китае контролируема, конец пандемии COVID-19 уже близок

11.01.2023, 6:20, Новости дня
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Эпидемическая ситуация в Китае остается контролируемой и прогнозируемой, конец пандемии COVID-19 уже близок, сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Как отметил дипломат в интервью ТАСС, судя по развитию эпидемиологической ситуации в Китае, можно сделать вывод о том, что она всегда была и остается прогнозируемой и контролируемой. Он выразил уверенность, что в скорой полной победе над пандемией в КНР.

Чжан Ханьхуэй заверил, что в Пекине преисполнены уверенности в перспективности оптимизированной политики Китая по борьбе с коронавирусом. По словам дипломата, факты в полной мере доказали, что оптимизация Китаем противоэпидемиологических мер носит научно обоснованный, своевременный и необходимый характер.

Посол КНР выразил уверенность, что Пекин в числе первых китайских городов уже прошел пик заболеваемости коронавирусом, в городе постепенно возвращается прежний ритм жизни и производства.

Он также отметил, что по мере приближения китайского Нового года в КНР везде чувствуется праздничная атмосфера, все ожидают скорейшего возвращения к допандемийной жизни. По словам дипломата, на улицах и в торговых центрах снова царит радостная суета.

Между тем в минувшее воскресенье китайское издание South China Morning Post сообщало, что после отмены антикоронавирусных ограничений в Китае с большой скоростью стали умирать ведущие ученые и инженеры, только в одной Инженерной академии Китая (CAE) менее чем за месяц умерли 20 членов, что больше обычных показателей за год. Отметим также, в период с середины декабря 2022 года по январь 2023 года резко возросло число смертей от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 в Японии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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