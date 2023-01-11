 

“Невеста”: 51-летняя Кудрявцева показала откровенные кадры

11.01.2023, 5:44, Разное
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Звездная
блондинка 51-летняя Лера Кудрявцева отправилась путешествовать. Для своей поездки
она выбрала необычное и, можно сказать, не туристическое направление.
Телеведущая и яркая женщина долетела до Омана. Своими приключениями Лера
делится в социальных сетях.

Интересно, но
даже из арабской страны Лера Кудрявцева сумела удивить своих поклонников в Интернете.
Ведущая поделилась откровенными кадрами в купальнике, продемонстрировав
шикарную фигуру. Подписчики отметили, что блондинка совсем не выглядит на свой
возраст.

Но больше всего
поклонникам понравились кадры из пустыни. Лера отправилась встречать закат и
смотреть на звезды в удивительное и необычное место. Она опубликовала видео и
несколько фотографий в красивом белом платье традиционного покроя, которое как
нельзя лучше подходит для пустыни.

“Ох, Лерка!
Как невеста, смотри, украдут там в гарем”, — написал в комментариях бывший
возлюбленный, а теперь близкий друг Леры Кудрявцевой Сергей Лазарев.

Звезды обменялись
взаимными лайками и шутками. Интересно, но даже спустя столько лет после расставания
пара остается на одной волне.


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