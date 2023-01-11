“Невеста”: 51-летняя Кудрявцева показала откровенные кадры

Звездная

блондинка 51-летняя Лера Кудрявцева отправилась путешествовать. Для своей поездки

она выбрала необычное и, можно сказать, не туристическое направление.

Телеведущая и яркая женщина долетела до Омана. Своими приключениями Лера

делится в социальных сетях.

Интересно, но

даже из арабской страны Лера Кудрявцева сумела удивить своих поклонников в Интернете.

Ведущая поделилась откровенными кадрами в купальнике, продемонстрировав

шикарную фигуру. Подписчики отметили, что блондинка совсем не выглядит на свой

возраст.

Но больше всего

поклонникам понравились кадры из пустыни. Лера отправилась встречать закат и

смотреть на звезды в удивительное и необычное место. Она опубликовала видео и

несколько фотографий в красивом белом платье традиционного покроя, которое как

нельзя лучше подходит для пустыни.

“Ох, Лерка!

Как невеста, смотри, украдут там в гарем”, — написал в комментариях бывший

возлюбленный, а теперь близкий друг Леры Кудрявцевой Сергей Лазарев.

Звезды обменялись

взаимными лайками и шутками. Интересно, но даже спустя столько лет после расставания

пара остается на одной волне.