Кому не светит ипотека в 2023 году

В 2023 году некоторым категориям граждан станет труднее оформить ипотечный кредит. Банки начнут тщательнее изучать доходы потенциальных заемщиков, а также историю прошлых платежей.

Так, в Москве проблемы с одобрением ипотеки могут возникнуть у тех заемщиков, чей доход (личный или семейный) составляет менее 150 тыс. рублей в месяц. Оптимальная же сумма ежемесячного дохода – от 200 тыс. рублей. Необходимость такого дохода объясняется средним размером ипотечного платежа в столице – около 100 тыс. рублей в месяц.

Для банка надежным считается тот заемщик, который тратит на выплаты по ипотеке менее половины от своих доходов. Поэтому если уровень доходов не соответствует требованиям, есть два выхода. Первый – это увеличить размер первого платежа и таким образом сократить ежемесячные выплаты. Второй – расширить географию поиска, обратить внимание на более доступные рынки Новой Москвы или Подмосковья.

В 2023 году также будут сложности с ипотекой у заемщиков с негативной историей по прошлым кредитам. Многие банки будут интересовать данные за довольно продолжительное время – пять лет и более. Дополнительные риски появятся у тех, кто уже производит платежи по другому кредиту, например, за машину.

Повысятся требования и к первому взносу по ипотеке. Популярный у заемщиков взнос в размере до 10% теперь значительно повышает шансы на отказ по кредиту. Эксперты советуют выплачивать не менее 20% от общей цены квартиры.

Заемщикам без официального трудоустройства в 2023 году будет крайне сложно оформить ипотеку. Банки также настороженно будут относиться к сотрудникам компаний, которые попали под санкции Запада. Еще одна группа риска – мобилизованные граждане и военнослужащие. Аналитики рынка отмечают, что некоторые банки уже в прошлом году начали охотнее кредитовать женщин, не обремененных военной обязанностью, в отличие от мужчин.