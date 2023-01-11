 

Любительницу унижений Собчак облизали с ног до головы

11.01.2023, 5:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

41-летняя телеведущая и журналистка Ксения Собчак – личность неоднозначная. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга
нередко попадает в скандалы, из-за которых она становится одной из самых обсуждаемых персон в России. Кто-то люто ненавидит экс-ведущую “Дома-2”, а кто-то по-настоящему ею восторгается.

Например, колкие высказывания Собчак о Тине Канделаки вызывают у народа то возмущение, то восхищение. Вот недавнее: “Забавно конечно, что блогерам за деньги предлагают продвигать в “стильных рубриках” Тину Канделаки – незаметно всунуть между приличными фотками”. Можно сказать, “блондинка в шоколаде” любит унижать противников, соперников, коллег, и делать так, чтобы смотреться на их фоне выгодно.

Так или иначе, телеведущая заслуживает того, чтобы ее, образно говоря, облизали с ног до головы. Эксперт по женским тренингам Юлия Прокудина в недавней беседе с “Дни.ру” с восхищением высказалась о журналистке: “Ксения Собчак очень харизматичная женщина. И это часть ее образа, она умеет ювелирно поставить каждого человека на свое место. У нее большой профессионализм, и она этим пользуется. Я считаю, она уникальная, и в шоу бизнесе ее ценят за женский магнетизм и интеллект”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11.22 / Риск рецессии возрос — Европа готовится к пику инфляции

11.01.23 / Госпитализированный с поражением легких Михалков висит на волоске от смерти: Инфаркт

21.04.22 / BMW представила флагманский седан BMW 7-Series нового поколения

04.01.23 / Сон в руку – Личное мнение

20.02.21 / Учителя младших классов, заставлявшего детей писать буквы «А», «У» и «Е», заподозрили в экстремизме

17.04.22 / Мнение: I need your blood money

02.08.21 / Турция эвакуирует паникующих туристов из районов охваченных лесными пожарами

16.07.22 / Проблемы с щитовидной железой могут привести к повышенному риску развития деменции

02.08.22 / Для мигрантов Германия перестала быть привлекательной страной

22.03.22 / Фотопортрет принцессы Дианы, который ей не нравился, выставлен на аукцион

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика