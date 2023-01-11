Любительницу унижений Собчак облизали с ног до головы

41-летняя телеведущая и журналистка Ксения Собчак – личность неоднозначная. Дочь первого мэра Санкт-Петербурга

нередко попадает в скандалы, из-за которых она становится одной из самых обсуждаемых персон в России. Кто-то люто ненавидит экс-ведущую “Дома-2”, а кто-то по-настоящему ею восторгается.

Например, колкие высказывания Собчак о Тине Канделаки вызывают у народа то возмущение, то восхищение. Вот недавнее: “Забавно конечно, что блогерам за деньги предлагают продвигать в “стильных рубриках” Тину Канделаки – незаметно всунуть между приличными фотками”. Можно сказать, “блондинка в шоколаде” любит унижать противников, соперников, коллег, и делать так, чтобы смотреться на их фоне выгодно.

Так или иначе, телеведущая заслуживает того, чтобы ее, образно говоря, облизали с ног до головы. Эксперт по женским тренингам Юлия Прокудина в недавней беседе с “Дни.ру” с восхищением высказалась о журналистке: “Ксения Собчак очень харизматичная женщина. И это часть ее образа, она умеет ювелирно поставить каждого человека на свое место. У нее большой профессионализм, и она этим пользуется. Я считаю, она уникальная, и в шоу бизнесе ее ценят за женский магнетизм и интеллект”.