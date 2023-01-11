“Привыкаем к дичи”: спустившие миллионы Джиган и Самойлова не вернулись в Россию

Семью репера Джигана

в Сети часто называют “самой работающей в шоубизнесе”. Всему виной частые

поездки, отпуска и выходные вдали от дома. Не успели спустившие миллионы на свадьбу

Джиган и Оксана разобрать подарки, как вновь прыгнули в самолет. Кажется, ни

одна звездная пара столько не путешествует.

Вот и на

новогодние праздники Джиган с Оксаной Самойловой и детьми уехали из России. Бой

курантов они слушали в жарком Дубае. Но даже после выходных чета не спешит лететь

домой. За окном 10 января, а они еще не вернулись в Россию. Об этом сообщает

Пятый канал.

К счастью, Оксана

Самойлова с удовольствием делится своими перемещениями. Сразу после дубайских

каникул, они отправили в рискованное, но интересное путешествие в Африку, на

остров Маврикий. Здесь они проведут время наедине с природой и… ее обитателями.

Жена Джигана уже успела

оценить количество существ вокруг виллы. Это и насекомые, и маленькие зверьки

на деревьях, и летучие мыши. Оксана часто рассказывает, что очень боится этих

существ, но интерес берет вверх над страхом.

“Привыкаем к

дичи”, — так Самойлова описала свое новое путешествие в 2023 году.