 

“Привыкаем к дичи”: спустившие миллионы Джиган и Самойлова не вернулись в Россию

11.01.2023, 5:42, Разное
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Семью репера Джигана
в Сети часто называют “самой работающей в шоубизнесе”. Всему виной частые
поездки, отпуска и выходные вдали от дома. Не успели спустившие миллионы на свадьбу
Джиган и Оксана разобрать подарки, как вновь прыгнули в самолет. Кажется, ни
одна звездная пара столько не путешествует.

Вот и на
новогодние праздники Джиган с Оксаной Самойловой и детьми уехали из России. Бой
курантов они слушали в жарком Дубае. Но даже после выходных чета не спешит лететь
домой. За окном 10 января, а они еще не вернулись в Россию. Об этом сообщает
Пятый канал.

К счастью, Оксана
Самойлова с удовольствием делится своими перемещениями. Сразу после дубайских
каникул, они отправили в рискованное, но интересное путешествие в Африку, на
остров Маврикий. Здесь они проведут время наедине с природой и… ее обитателями.

Жена Джигана уже успела
оценить количество существ вокруг виллы. Это и насекомые, и маленькие зверьки
на деревьях, и летучие мыши. Оксана часто рассказывает, что очень боится этих
существ, но интерес берет вверх над страхом.

“Привыкаем к
дичи”, — так Самойлова описала свое новое путешествие в 2023 году.


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