На птицефермах Японии уничтожат рекордное поголовье из-за вспышек птичьего гриппа

Власти Японии призвали птицеводов по всей стране «принять максимальные меры предосторожности» на фоне новых вспышек птичьего гриппа. В попытке локализовать болезнь планируется уничтожить в ближайшее время более 10 миллионов цыплят и кур, что станет новым антирекордом для страны за один сезон, пишет Asahi Shimbun.



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Птицефабрики в 23 префектурах Японии охватила самая серьёзная эпидемия патогенного птичьего гриппа за последние годы, пишет Asahi Shimbun. В результате по состоянию на 10 января было уже уничтожено или запланировано к забою более 10 миллионов цыплят и кур, что является рекордом по численности за один сезон, отмечается в статье.

«Я хотел бы объявить своего рода чрезвычайное положение», — заявил министр сельского хозяйства Японии Тетсуро Номура 9 января на заседании Министерства по чрезвычайным ситуациям, которое было созвано в срочном порядке для борьбы с эпидемией. Номура также призвал птицеводов по всей стране и местные власти в префектурах «принять максимальные меры предосторожности» против птичьего гриппа, сообщает Asahi Shimbun.

На птицефабрике в Каваминами (префектура Миядзаки) рано утром 10 января приступили к уничтожению 100 тыс. кур-несушек, которые, как предполагается, стали переносчиками высокопатогенного птичьего гриппа. И это уже 57-я вспышка заболевания, зарегистрированная с начала нынешнего сезона, который начался осенью 2022 года и завершится этой весной, поясняется в статье.

Накануне сотрудники птицефабрики в Сиросато (префектура Ибараки) начали ликвидацию около 930 тыс. голов. При этом Ибараки является ведущей префектурой Японии по количеству разводимых там кур-несушек: по данным опроса, организованного Министерством сельского хозяйства в феврале 2022 года, там выращивалось на коммерческой основе около 15,3 миллионов кур.

Недавно в этой префектуре были подтверждены еще две вспышки птичьего гриппа. В общей сложности уже около 1,12 миллионов куриного поголовья там было ликвидировано — а если добавить к этому новые 930 тыс. голов, то общее количество превысит 2,05 млн. Это составляет около 10% всех кур-несушек, разводимых ранее в префектуре Ибараки, подчёркивается в статье.

Кроме того, в префектурах Аомори и Ниигата от эпидемии сильно пострадали крупные фермы, на которых содержится более миллиона кур, пишет Asahi Shimbun. По мнению специалистов, распространению болезни на территории Японии способствовали перелётные птицы, такие как утки, большая часть которых также была заражена вирусом. С конца 2022 года по указанию министерства в стране уже принимались экстренные санитарные меры в попытках локализовать вирус как внутри, так и снаружи курятников на всех птицефабриках, пострадавших от вспышки.

Но в некоторых случаях, как предполагается, заражённые вирусом воробьи или крысы проникали в курятник через прореху в проволочной сетке или дыру в стене. Министерство по чрезвычайным ситуациям также заявило, что на некоторых фермах не были введены необходимые профилактические меры, такие как замена и обязательная дезинфекция одежды и обуви работающего там персонала, поясняется в статье.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован в Японии во время сезона, продолжавшегося с осени 2020 года по весну 2021 года. Тогда во время предыдущей самой сильной эпидемии птичьего гриппа было подтверждено 52 вспышки в 18 префектурах страны и было уничтожено в общей сложности около 9,87 миллионов кур, напоминает Asahi Shimbun.