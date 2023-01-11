На фоне бума преступности британская полиция спускает десятки тысяч на атрибутику ЛГБТ

За три года 27 полицейских подразделений в Англии и Уэльсе потратили более £66 тыс. на товары с радужной тематикой в поддержку ЛГБТ-сообщества, передаёт The Daily Telegraph. Это заставило британскую общественность задаться вопросом о приоритетах полиции, учитывая рекордно низкую раскрываемость преступлений в Великобритании.



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Полиция Великобритании потратила более £66 тыс. на товары с радужной тематикой, в том числе флаги, свистки, шнурки и бальзамы для губ, чтобы поддержать ЛГБТ-сообщество, пишет The Daily Telegraph.

Вчера в соответствии с законом «О свободе информации» были опубликованы цифры, которые показывают, что в период с 2019 по 2022 год 27 полицейских подразделений в Англии и Уэльсе потратили £66 689 на ЛГБТ-атрибутику. В связи с этим правоохранительные органы обвинили в том, что там «тратят деньги на всякую ерунду».

Больше всего потратила полиция Южного Уэльса, которая спустила £24 тыс. на радужные флаги, краски для лица, футболки, значки, ручки, свистки, напульсники, брелоки и бутылки для воды. Полиция Кента потратила £8 тыс. на радужные свистки, брелоки, напульсники, бумажные наклейки, ручки, карандаши, ластики, подставки и обложки.

В тройке лидеров также отказалась полиция Эссекса, которая потратила £7 700 на радужную атрибутику. Полиция Ланкашира приобрела бальзамы для губ, флаги, брелоки, ремешки и наклейки с радужной расцветкой на сумму £1 500. А правоохранительные органы Эйвона и Сомерсета купили портативные вентиляторы с атрибутикой ЛГБТ, потравив на поддержку сообщества £4 900.

Расследование Альянса налогоплательщиков также показало, что сотни фунтов были потрачены на раскраску полицейских машин в радужные цвета.

Подобные расходы заставили британскую общественность задаться вопросом о приоритетах полиции, учитывая, что раскрываемость преступлений в Великобритании сейчас находится на рекордно низком уровне, а количество совершаемых правонарушений достигло исторического максимума.

По данным Министерства внутренних дел, за год до июня прошлого года обвинения были предъявлены лишь по 5,4% всех преступлений, что на треть меньше, чем семь лет назад. При этом общее число преступлений составило 6,5 млн, то есть выросло на 7% с начала пандемии коронавируса.

«Руководство полиции поймали с поличным, когда оно тратило деньги на всякую ерунду. На фоне роста преступности британцев мало утешит тот факт, что полицейские наряжены в радужную атрибутику», — заявил представитель Альянса налогоплательщиков Том Райан. По его словам, полиция должна «прекратить эти бессмысленные траты и направить средства» на борьбу с преступностью.

Ранее отдельное расследование показало, что за последние пять лет британские пожарные бригады потратили £17 тыс. на украшение пожарных машин и £35 тыс. — на радужную атрибутику, пишет The Daily Telegraph.

Старший офицер академии разнообразия и интеграции в полиции Кента Аманда Тиллотсон заявила, что подобная атрибутика, которая призвана «предотвращать преступления» против ЛГБТ-сообщества, работает, «регулярно напоминая широкой общественности о важности совместной работы сообществ для поддержки и защиты друг друга». При этом, по её словам, полиция серьёзно относится «к своим обязанностям перед всеми сообществами».