Пушилин рассказал о скором освобождении Соледара и Артемовска
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
После освобождения Соледара российские войска будут освобождать Артемовск и Северск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Далее усилия будут направлены на Краматорское и Славянское направления, сообщил глава региона в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Ранее Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что города Соледар и Артемовск близки к освобождению. В понедельник командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов также сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден.
Напомним, замминистра обороны Украины Анна Маляр подтверждала, что российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет