Пушилин рассказал о скором освобождении Соледара и Артемовска

После освобождения Соледара российские войска будут освобождать Артемовск и Северск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Далее усилия будут направлены на Краматорское и Славянское направления, сообщил глава региона в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

Ранее Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что города Соледар и Артемовск близки к освобождению. В понедельник командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов также сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден.

Напомним, замминистра обороны Украины Анна Маляр подтверждала, что российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара.

—