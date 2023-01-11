 

Пушилин рассказал о скором освобождении Соледара и Артемовска

11.01.2023, 4:57, Новости дня
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После освобождения Соледара российские войска будут освобождать Артемовск и Северск, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Далее усилия будут направлены на Краматорское и Славянское направления, сообщил глава региона в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

Ранее Пушилин в эфире Первого канала сообщил, что города Соледар и Артемовск близки к освобождению. В понедельник командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов также сообщил, что в ближайшие дни Соледар может быть освобожден.

Напомним, замминистра обороны Украины Анна Маляр подтверждала, что российские войска провели перегруппировку и начали новый штурм Соледара.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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