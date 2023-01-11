Посол КНР в РФ Ханьхуэй: РФ и Китай могут досрочно нарастить товарооборот до 200 млрд долларов

Россия и Китай могут досрочно нарастить объемы двустороннего товарооборота до 200 млрд долларов, сообщил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

Как отметил дипломат в интервью ТАСС, в Пекине полны уверенности в том, что российско-китайское сотрудничество получит новое большое развитие, а цель довести двусторонний товарооборот до 200 млрд долларов, поставленная главами наших государств, будет достигнута досрочно. Москва и Пекин ранее планировали достичь этой планки к 2024 году.

Посол КНР обратил внимание, что объем взаимной торговли раз за разом обновляет исторический максимум, и по итогам 2022 года, как ожидается, превысит 180 млрд долларов.

Глава китайской дипломатической миссии в РФ также указал, что в последние годы благодаря совместным усилиям двустороннее практическое сотрудничество поступательно развивается, несмотря на негативные последствия пандемии.

Чжан Ханьхуэй от имени Пекина приветствовал дальнейшее углубление двусторонних связей между Россией и Китаем в самых разных областях. Он также призвал российских друзей выявлять преимущества добрососедских и партнерских отношений между РФ и КНР, не упускать возможности, обусловленные оптимизацией антиковидных мер в Китае.

Напомним, по данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот РФ и Китая по итогам первых 11 месяцев 2022 года составил рекордные 172,4 млрд долларов. В декабре китайский посол в РФ заявил об укреплении отношений между Россией и Китаем в 2022 году. В том же месяце экс-глава МИД Китая Ван И сравнил отношения с Россией с монолитом.

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