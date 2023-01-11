Число смертей в Японии от COVID-19 в период с середины декабря 2022 года по январь 2023 года резко возросло

Число смертей в Японии от вызываемого коронавирусом заболевания с середины декабря 2022 года по январь 2023 года резко возросло по сравнению с более ранними данными о смертности за весь период пандемии, свидетельствует анализ статистических данных, опубликованных местными властями.

За все время пандемии в Японии от вызываемого коронавирусом заболевания умерли порядка 60 тыс. человек. При этом с середины декабря минувшего года до настоящего момента по всей стране зафиксировали около 10 тыс. летальных исходов среди людей, заразившихся коронавирусом. По данным японского Минздрава, резкий скачок числа смертей произошел в декабре 2022 года (7622), при этом в ноябре 2022 года было зафиксировано в 2,5 раза меньше летальных исходов (2985). В то же время за первые 10 дней января по всей стране было зафиксировано уже по крайней мере 3145 смертей от COVID. В случае сохранения этой динамики число умерших от вызываемого коронавирусом заболевания в январе в Японии может превысить 10 тыс. человек. Наибольшее число умерших фиксируется среди людей старше 80 лет – на эту возрастную группу приходится порядка 75% от всех смертей за прошедшие полтора месяца, передает ТАСС.

В Японии за все время пандемии коронавирусом заразились порядка 30 млн человек. Уровень вакцинации населения в стране достаточно высокий – по крайней мере 80% жителей Японии привились двумя компонентами вакцины. В то же время специальным компонентом от омикрон-штамма привились только 36,9% населения (свыше 46 млн человек).

По состоянию на январь 2023 года, в Японии не действует никаких ограничений для местных жителей, связанных с распространением коронавируса, однако людей на добровольной основе призывают повсеместно носить маски, соблюдать социальную дистанцию и другие профилактические меры.

Напомним, по данным ВОЗ, в июле и августе минувшего года Япония стала мировым лидером по числу выявленных случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID).

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