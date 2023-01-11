 

Облапошил всю страну: Разругавшийся с семьей принц Гарри раскрыл грязную ложь брата Уильяма

11.01.2023, 4:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

С королевской семьей у младшего сына принцессы Дианы довольно сложные отношения. Что в целом неудивительно, учитывая его любовь к раскрытию тайн. После одного из своих скандальных интервью он и вовсе разругался с семьей, однако это его не остановило: принц Гарри продолжает выводить родственников на чистую воду.

На этот раз причиной повышенного внимания стали мемуары герцога Сассекского, которым он дал название “Запасной”. Наследник покойной принцессы сделал в книге очередное скандальное заявление, которое проникло в СМИ: он раскрыл грязную ложь своего брата Уильяма.

Внук покойной королевы рассказал о том, как на самом деле проходила свадьба принца Уэльского. Подданные о ней знают следующее: шафером на торжестве был принц Гарри. Но, если верить младшему сыну Дианы, на самом деле это место досталось приятелям Уильяма — Джеймсу Миду и Томасу Ван Страубензи. А брату же доверили унизительные заботы конферансье.

Все это, говорит муж Меган Маркл, был хорошо разыгранный спектакль для СМИ и британского народа. Получается, что принц Уэльский вместе с родней облапошили всю страну! А обиженный столь неуважительным отношением со стороны брата внук Елизаветы II решил прервать эту череду “откровенной лжи”. Видимо, 38-летнему принцу Гарри надоело поддерживать официальную версию и врать ради выгоды семейки.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04.22 / Наша Наташенька всех спасла – Личное мнение

23.07.22 / Константин Скорупский назначен главой Министерства здравоохранения Крыма

17.12.22 / Из-за рекордной инфляции правительство Венгрии зафиксировало цены на продукты

31.12.21 / Алексей Панин показал распухшее после уколов красоты лицо

13.09.22 / Эксперты рассказали о пользе расслабляющей музыки

07.12.21 / Ствол и семейное древо

14.10.22 / Задержанный по делу о военных билетах главврач военкомата Килимчук может быть причастен к «спискам Беглова»

20.12.22 / Grindr – La superior App para ligar dentro de chicos

27.03.22 / ПТРК против танков: Один выстрел – одна цель

03.06.22 / Замглавы МИД Польши намерен восстановить Украину за счёт конфискованных активов России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика