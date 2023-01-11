Облапошил всю страну: Разругавшийся с семьей принц Гарри раскрыл грязную ложь брата Уильяма

С королевской семьей у младшего сына принцессы Дианы довольно сложные отношения. Что в целом неудивительно, учитывая его любовь к раскрытию тайн. После одного из своих скандальных интервью он и вовсе разругался с семьей, однако это его не остановило: принц Гарри продолжает выводить родственников на чистую воду.

На этот раз причиной повышенного внимания стали мемуары герцога Сассекского, которым он дал название “Запасной”. Наследник покойной принцессы сделал в книге очередное скандальное заявление, которое проникло в СМИ: он раскрыл грязную ложь своего брата Уильяма.

Внук покойной королевы рассказал о том, как на самом деле проходила свадьба принца Уэльского. Подданные о ней знают следующее: шафером на торжестве был принц Гарри. Но, если верить младшему сыну Дианы, на самом деле это место досталось приятелям Уильяма — Джеймсу Миду и Томасу Ван Страубензи. А брату же доверили унизительные заботы конферансье.

Все это, говорит муж Меган Маркл, был хорошо разыгранный спектакль для СМИ и британского народа. Получается, что принц Уэльский вместе с родней облапошили всю страну! А обиженный столь неуважительным отношением со стороны брата внук Елизаветы II решил прервать эту череду “откровенной лжи”. Видимо, 38-летнему принцу Гарри надоело поддерживать официальную версию и врать ради выгоды семейки.