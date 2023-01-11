 

Как быстро восстановить кожу лица после новогодних праздников: советы косметолога

11.01.2023, 4:17, Разное
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Гастрономические излишества и эксперименты, бессонные ночи, минимум физической активности, алкоголь, ветер и мороз сказываются на всем организме. В результате кожа часто утрачивает свежий и ухоженный вид, становится более тусклой, вялой и теряет упругость. Сухая кожа начинает шелушиться и трескаться, появляются новые морщинки. На жирной может возникать акне, а расширенные поры проявляются сильнее. В целом лицо становится отечным, а в области вокруг глаз возникают темные круги.

Шаг 1 ― нормализовать режим сна

Здоровый сон ― основа красоты, поскольку именно ночью кожа восстанавливается и обновляется. Необходимо полноценно спать 7-8 часов для оптимальной регуляции всех процессов в организме.

Шаг 2 ― пересмотреть меню

Сладости, алкоголь и обилие жирной пищи часто становятся виновниками высыпаний на лице. Такие продукты нарушают баланс в организме, что негативно сказывается на состоянии кожи. Чтобы прийти в норму, важно убрать из рациона вредную пищу и вернуться к здоровому рациону.

Шаг 3 ― наладить домашний уход

За время каникул у многих сбивается режим и бьюти-рутина. Забыли смыть макияж или нанести крем на ночь, пропустили этап тонизации или увлажнения ― все это становится для кожи стрессом, на который она реагирует раздражениями, морщинками и тусклым цветом. Поэтому необходимо возобновить регулярный домашний уход утром и вечером, дополнив его. восстанавливающими и увлажняющими масками.

Шаг 4 ― сделать восстанавливающие процедуры

Быстро и комфортно справиться с последствиями праздников на лице помогают такие аппаратные процедуры, как микротоковая терапия и криотерапия. Также эффективны в вопросе тонизации, увлажнения и преображения кожи инъекционные методики: озонотерапия, плазмолифтинг. Дополнительно можно применять химические пилинги для стимуляции обновления кожи и массажи для разгона лимфы и снятия отечности.

Шаг 5 ― добавить полезные привычки

Для гармонизации обменных процессов в организме и поддержания баланса увлажненности кожи необходимо пить больше воды. Также будет полезно больше двигаться ― например, в формате длительных пеших прогулок на улице.

БЬЮТИ-СОВЕТ

Быстро справиться с отечностью в зоне глаз можно с помощью гидрогелевых патчей. Заранее поместите их в холодильник, а затем используйте согласно инструкции. А для борьбы с локальными высыпаниями используйте специальные патчи-наклейки, которые снижают воспаление и маскируют его.


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