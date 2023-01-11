 

“Такое людное место”: разлучница Акиньшина публично облапала Козловского

11.01.2023, 4:17, Разное
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Слухи о романе актеров
Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной начались еще несколько лет назад. Парочку
часто ловили на мероприятиях, на курортах, но они упорно отказывались
комментировать свои отношения. Пока фанаты не могут понять причин такого
решения.

По мнению
поклонников, Акиньшина стала разлучницей в жизни Козловского. Мужчина уже был в
долгих отношениях с Ольгой Зуевой, с которой воспитывал общего ребенка. Теперь
же вместо семейного счастья, он прячется по углам с новой подругой.

Так, Оксану и Данилу
засняли на камеру в Третьяковской галерее. Об этом сообщает Пятый канал. Они
обнимались, держались за руки, практически публично лапали друг друга.
Интересно, что с Акниьшиной и Козловским был сын актрисы от прошлых отношений.

Не всем
понравились такие фотографии. Многие консервативно настроенные подписчики и посетители
галереи посчитали, что выставлять свои чувства напоказ — неприлично. В Сети
стали появляться комментарии, где Оксану просят держать свои руки при себе.

“Такое
людное место неспроста”, “Зачем все делать напоказ”, “Интересно,
это чувства или очередной пиар”, — пишут в социальных сетях.


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