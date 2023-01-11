BFM TV – «немцы платят за нас» — Франция столкнулась с торговым дефицитом

Нехватка рабочей силы во Франции привела к тому, что страна живёт не по средствам и импортирует больше, чем экспортирует, передаёт BFM TV. Солидарность между странами еврозоны означает, что Германия компенсирует этот дефицит, однако такая схема недолговечна, поэтому Франции необходима пенсионная реформа.

САНДРА ГАНДУЭН, ведущая BFM Business: Один раз не в счёт, Жан-Марк. Вы вернулись к торговому дефициту.

ЖАН-МАРК ДАНИЭЛЬ, обозреватель BFM Business: Да, это может показаться неожиданным, но всё же в какой-то степени здесь есть связь с пенсионной реформой, потому что, как я сказал, никто не может поспорить с тем, что мы работаем недостаточно. Об этом нам также говорил президент Республики 31 декабря и Конфедерация малого и среднего бизнеса сегодня утром. Никто не хочет с этим спорить, но есть ли объективный способ это измерить? Можно ли считать, что, независимо от декларации о принципах, отсутствие или нехватка рабочих рук находит отражение в нашей жизни? Она находит отражение в том, что мы живём не по средствам, то есть импортируем больше, чем экспортируем. То есть для удовлетворения наших ожиданий в плане потребления мы больше не можем полагаться на собственное производство — мы обязаны искать решения на стороне. В итоге у нас получается торговый дефицит, который в 2022 году — потому что сейчас получили почти окончательные цифры — достигнет 160 миллиардов евро.

САНДРА ГАНДУЭН: 159, да, да. (смеётся)

ЖАН-МАРК ДАНИЭЛЬ: Да, 159, именно, именно. (смеётся) 160 миллиардов евро. Мы считаем эту цифру относительно большой. Газеты не до конца понимают и говорят: ну, в этом виноват бензин, газ, Путин, мадам фон дер Ляйен и так далее, но… Рядом с нами есть торгового профицита Германии в ноябре — это 10 миллиарда евро. В этом году Германия, вероятно, получит 130—140 миллиардов евро положительного торгового сальдо.

САНДРА ГАНДУЭН: Да, а у нас в ноябре дефицит в 13 миллиардов, правильно?

ЖАН-МАРК ДАНИЭЛЬ: Да, так. Таким образом, мы оказались в ситуации, когда солидарность в еврозоне приводит к тому, что немцы в каком-то смысле платят за нас. Грубо говоря, недостаточный экспорт из Франции компенсируется Германией. Импорт Франции оплачивается экспортом Германии. Такая модель долговременна? Я думаю, вот главный вопрос, и я думаю, что в пенсионной реформе также содержится послание нашим партнёрам: мы говорим об испанцах, который переходят на пенсию после 67 лет, итальянцах, немцах. Так что я думаю, что пенсионная реформа отвечает не только на нехватку рабочих рук, но и на необходимость успокоить людей, которые в данный момент платят вместо нас.

САНДРА ГАНДУЭН: Да, Жан-Марк, нужно больше работать, больше производить!

ЖАН-МАРК ДАНИЭЛЬ: Больше производить, вот-вот!

Дата выхода в эфир 10 января 2023 года.