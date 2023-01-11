BFM TV – пенсии не хватает — французские пенсионеры вынуждены возвращаться на работу

Во Франции многим пенсионерам приходится снова работать, чтобы обеспечить себе дополнительный заработок, передаёт BFM TV. С его помощью они либо поддерживают уровень жизни, к которому привыкли, либо компенсируют маленькую пенсию, которой едва хватает на покрытие расходов.

БРИЖИТ, работающая пенсионерка: Час утром, час днём, а три раза в неделю другая женщина меня заменяет.

Прошло уже четыре года с тех пор, как 67-летняя Брижит снова начала работать. Несмотря на физическую усталость, на которую она нам жалуется, теперь эта пенсионерка работает сиделкой 100 часов в месяц.

БРИЖИТ: Каждое утро я помогаю принимать душ, потом в полдень там же подаю обед и ужин вечером. Так что я помогаю Марселю три раза в неделю.

Рассказывая о причинах, которые побудили её снова найти работу, Брижит говорит о необходимых социальных связях, но главным образом об экономической выгоде. Она с трудом может прожить на пенсию в 1200 евро в месяц.

БРИЖИТ: Если вычесть арендную плату в 600 евро в месяц, все растущие коммунальные платежи, остаётся всего 150 евро в месяц на жизнь.

По словам создательницы платформы, на которой пожилые люди могут найти работу, среди её клиентов экономические причины встречаются часто.

ВАЛЕРИ ГРЮО, создательница сайта «Пожилые вам помогут»: Главная причина всё же экономическая, то есть финансовая: найти дополнительный заработок к пенсии. Либо потому, что у них совсем маленькая пенсия, и им это крайне необходимо. А другим хочется сохранить тот же уровень покупательской способности, потому что между зарплатой и пенсией есть большая разница. Небольшой дополнительный заработок позволяет некоторым просто оставаться на том же уровне.

Она отмечает, что пожилые люди часто отдают предпочтение работе по оказанию помощи. Большинство из них представляют женщины, чья карьера прервалась из-за ухода за детьми, поэтому их пенсии меньше, чем у мужчин.

Дата выхода в эфир 10 января 2023 года.